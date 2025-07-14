Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют

Кажется, дизель снова возвращается в моду. Одни говорят — "всё, конец эры”, другие с удовольствием забирают дизельные Prado и Sportage: "едет, тянет, не пьёт как V6”.
Так кто же прав? Разбираемся без мифов: чем дизель хорош сегодня, где он по-прежнему рулит, а где — принесёт больше головной боли, чем экономии.
Современные дизельные двигатели — это не грубая техника 90-х, а надёжные, экономичные и очень тяговитые моторы.
Вот за что их любят:
Экономия топлива. В среднем на 1,5-2 литра меньше бензина при тех же объёмах и массе. Особенно в тяжёлых авто — Sorento, Touareg, Prado.
Тяга "с низов". Дизель тянет с холостых. По городу — удобно, на трассе — безопасно.
Надёжный ресурс. Турбодизели ходят по 300-400 тыс. км, а старые атмосферники вообще переживают владельцев.
Меньше рисков при перегреве. Сгорание без свечей, ниже взрывоопасность, в пробке "вскипятить” трудно.
Добавим экономику: даже если солярка дороже 92-го на 3-5 рублей, разница в расходе быстро всё компенсирует — особенно при пробегах 20 000+ км в год.
Под капотом дизельного авто сейчас часто целый ансамбль:
Турбина (а то и две)
Система EGR
Сажевый фильтр
Интеркулер
Горы датчиков
Любой из этих узлов может "выпасть из строя”. Например:
Сажевик — забивается, если часто ездите короткими маршрутами. Новый — как половина движка.
Турбина — выходит из строя при плохом масле или резких нагрузках.
EGR — повод для визита на сервис с фразой "тупит”.
Солярка — лотерея, особенно в регионах:
В городах — нормально.
На трассах — бывает "бодяга”, от которой страдают форсунки и насосы.
В крупных городах — сервисов полно. А вот в небольших — мастеров, умеющих копаться в дизелях, ещё поискать. Особенно если дело касается сажевика или диагностики по CAN.
Если вы часто ездите, особенно:
По трассе
С прицепом
В глушь на охоту, рыбалку
В командировки на 800 км
— дизель вас порадует.
Toyota Prado 2.8 D: 8,5 л на трассе, запас хода — под 900 км.
Kia Sorento дизель: мощный и экономичный. Идеален для AWD-версии.
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: около 6 л на трассе и отличная динамика.
На дальняк — одно удовольствие. Заправился и забыл.
Не ваш выбор, если:
Ездите по 3-5 км в день — сажевик не прожигается, масло "разбавляется”.
Пробег меньше 10 000 км в год — экономии не будет.
В регионе плохая солярка — вылетят топливные узлы.
Любите "дешевое обслуживание” — обычный гаражный мастер может навредить.
А если живёте в городе, где обсуждают запреты на дизель (и такие есть) — подумайте трижды. Сегодня пустили, а завтра — штраф.
Никаких дополнительных сборов за дизель нет. Всё считается по мощности.
Примеры:
Prado дизель (177 л. с.): налог около 8850 ₽
Camry бензин (181 л. с.): налог около 9050 ₽
Разница — копейки.
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.