Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют

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3:56
Авто

Кажется, дизель снова возвращается в моду. Одни говорят — "всё, конец эры”, другие с удовольствием забирают дизельные Prado и Sportage: "едет, тянет, не пьёт как V6”.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Так кто же прав? Разбираемся без мифов: чем дизель хорош сегодня, где он по-прежнему рулит, а где — принесёт больше головной боли, чем экономии.

Почему дизель — всё ещё не списан

Современные дизельные двигатели — это не грубая техника 90-х, а надёжные, экономичные и очень тяговитые моторы.

Вот за что их любят:

  • Экономия топлива. В среднем на 1,5-2 литра меньше бензина при тех же объёмах и массе. Особенно в тяжёлых авто — Sorento, Touareg, Prado.

  • Тяга "с низов". Дизель тянет с холостых. По городу — удобно, на трассе — безопасно.

  • Надёжный ресурс. Турбодизели ходят по 300-400 тыс. км, а старые атмосферники вообще переживают владельцев.

  • Меньше рисков при перегреве. Сгорание без свечей, ниже взрывоопасность, в пробке "вскипятить” трудно.

Добавим экономику: даже если солярка дороже 92-го на 3-5 рублей, разница в расходе быстро всё компенсирует — особенно при пробегах 20 000+ км в год.

Но не всё так просто — где слабые места

Сложная начинка

Под капотом дизельного авто сейчас часто целый ансамбль:

  • Турбина (а то и две)

  • Система EGR

  • Сажевый фильтр

  • Интеркулер

  • Горы датчиков

Любой из этих узлов может "выпасть из строя”. Например:

  • Сажевик — забивается, если часто ездите короткими маршрутами. Новый — как половина движка.

  • Турбина — выходит из строя при плохом масле или резких нагрузках.

  • EGR — повод для визита на сервис с фразой "тупит”.

Качество топлива

Солярка — лотерея, особенно в регионах:

  • В городах — нормально.

  • На трассах — бывает "бодяга”, от которой страдают форсунки и насосы.

Не каждый сервис возьмётся

В крупных городах — сервисов полно. А вот в небольших — мастеров, умеющих копаться в дизелях, ещё поискать. Особенно если дело касается сажевика или диагностики по CAN.

Где дизель — на вес золота

Если вы часто ездите, особенно:

  • По трассе

  • С прицепом

  • В глушь на охоту, рыбалку

  • В командировки на 800 км

— дизель вас порадует.

Вот примеры:

  • Toyota Prado 2.8 D: 8,5 л на трассе, запас хода — под 900 км.

  • Kia Sorento дизель: мощный и экономичный. Идеален для AWD-версии.

  • Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: около 6 л на трассе и отличная динамика.

На дальняк — одно удовольствие. Заправился и забыл.

Когда дизель — ошибка

Не ваш выбор, если:

  • Ездите по 3-5 км в день — сажевик не прожигается, масло "разбавляется”.

  • Пробег меньше 10 000 км в год — экономии не будет.

  • В регионе плохая солярка — вылетят топливные узлы.

  • Любите "дешевое обслуживание” — обычный гаражный мастер может навредить.

А если живёте в городе, где обсуждают запреты на дизель (и такие есть) — подумайте трижды. Сегодня пустили, а завтра — штраф.

Налоги и страховка — всё как у бензина

Никаких дополнительных сборов за дизель нет. Всё считается по мощности.

Примеры:

  • Prado дизель (177 л. с.): налог около 8850 ₽

  • Camry бензин (181 л. с.): налог около 9050 ₽

Разница — копейки.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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