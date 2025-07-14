Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют

В России вырос спрос на дизельные автомобили в 2025 году

3:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, дизель снова возвращается в моду. Одни говорят — "всё, конец эры”, другие с удовольствием забирают дизельные Prado и Sportage: "едет, тянет, не пьёт как V6”.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Так кто же прав? Разбираемся без мифов: чем дизель хорош сегодня, где он по-прежнему рулит, а где — принесёт больше головной боли, чем экономии.

Почему дизель — всё ещё не списан

Современные дизельные двигатели — это не грубая техника 90-х, а надёжные, экономичные и очень тяговитые моторы.

Вот за что их любят:

Экономия топлива. В среднем на 1,5-2 литра меньше бензина при тех же объёмах и массе. Особенно в тяжёлых авто — Sorento, Touareg, Prado.

Тяга "с низов". Дизель тянет с холостых. По городу — удобно, на трассе — безопасно.

Надёжный ресурс. Турбодизели ходят по 300-400 тыс. км, а старые атмосферники вообще переживают владельцев.

Меньше рисков при перегреве. Сгорание без свечей, ниже взрывоопасность, в пробке "вскипятить” трудно.

Добавим экономику: даже если солярка дороже 92-го на 3-5 рублей, разница в расходе быстро всё компенсирует — особенно при пробегах 20 000+ км в год.

Но не всё так просто — где слабые места

Сложная начинка

Под капотом дизельного авто сейчас часто целый ансамбль:

Турбина (а то и две)

Система EGR

Сажевый фильтр

Интеркулер

Горы датчиков

Любой из этих узлов может "выпасть из строя”. Например:

Сажевик — забивается, если часто ездите короткими маршрутами. Новый — как половина движка.

Турбина — выходит из строя при плохом масле или резких нагрузках.

EGR — повод для визита на сервис с фразой "тупит”.

Качество топлива

Солярка — лотерея, особенно в регионах:

В городах — нормально.

На трассах — бывает "бодяга”, от которой страдают форсунки и насосы.

Не каждый сервис возьмётся

В крупных городах — сервисов полно. А вот в небольших — мастеров, умеющих копаться в дизелях, ещё поискать. Особенно если дело касается сажевика или диагностики по CAN.

Где дизель — на вес золота

Если вы часто ездите, особенно:

По трассе

С прицепом

В глушь на охоту, рыбалку

В командировки на 800 км

— дизель вас порадует.

Вот примеры:

Toyota Prado 2.8 D: 8,5 л на трассе, запас хода — под 900 км.

Kia Sorento дизель: мощный и экономичный. Идеален для AWD-версии.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: около 6 л на трассе и отличная динамика.

На дальняк — одно удовольствие. Заправился и забыл.

Когда дизель — ошибка

Не ваш выбор, если:

Ездите по 3-5 км в день — сажевик не прожигается, масло "разбавляется”.

Пробег меньше 10 000 км в год — экономии не будет.

В регионе плохая солярка — вылетят топливные узлы.

Любите "дешевое обслуживание” — обычный гаражный мастер может навредить.

А если живёте в городе, где обсуждают запреты на дизель (и такие есть) — подумайте трижды. Сегодня пустили, а завтра — штраф.

Налоги и страховка — всё как у бензина

Никаких дополнительных сборов за дизель нет. Всё считается по мощности.

Примеры:

Prado дизель (177 л. с.): налог около 8850 ₽

Camry бензин (181 л. с.): налог около 9050 ₽

Разница — копейки.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

