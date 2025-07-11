Mazda CX-5 2026: новый дизайн, гибридная начинка и технологии будущего

Mazda представила CX-5 2026: гибридный мотор, новый интерьер и расширенные габариты

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Обновлённый CX-5 2026 модельного года — это не просто рестайлинг, а уверенный шаг вперёд, сохранивший дух популярной модели, но при этом радикально её освеживший.

Фото: commons.wikimedia by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda CX-50

Внешний вид: больше, солиднее, современнее

Кузов стал длиннее на 4,5 дюйма, шире на 3 дюйма, а колёсная база прибавила ещё пару сантиметров. Всё это позволило не только «расправить плечи», но и подарило салону ощущение простора. При этом силуэт остался узнаваемым, а благодаря стилистике Kodo Design машина смотрится дороже и динамичнее.

Внутри — высокие технологии

Главная звезда салона — 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, полностью интегрированный с Google-сервисами. Управление навигацией, мультимедиа и ассистентом теперь стало ещё проще и интуитивнее. Физические кнопки почти исчезли — всё управление сосредоточено на руле.

Новый панорамный люк, а также наружное освещение с выбором из семи оттенков подчёркивают, что теперь CX-5 — это не просто семейный кроссовер, а ещё и про стиль.

Техника: гибрид, который понравится даже скептикам

Mazda делает ставку на экологичность, но без жертв в динамике. Новая гибридная установка Skyactiv-Z обеспечивает плавную и отзывчивую езду. Для тех, кто ценит классику, осталась и бензиновая версия с проверенным 2.5-литровым мотором Skyactiv-G (187 л. с.). Во всех комплектациях — полный привод iACTIV, что серьёзно добавляет уверенности на дороге.

Эволюция, которую видно с первого взгляда

Mazda CX-5 2026 стал больше, технологичнее, комфортнее — и при этом остался самим собой. Те, кто давно ценит эту модель, не разочаруются. А те, кто присматривался — могут больше не откладывать.

Уточнения

Mazda CX-50 — предстоящий компактный кроссовер японской компании Mazda, который будет выпускаться для североамериканского рынка. Автомобиль разделяет платформу с моделями Mazda3 и Mazda CX-30, а в модельном ряду будет занимать место чуть выше Mazda CX-5, которого превосходит по габаритам.



