Москва — безопаснее, Россия — без изменений: статистика ДТП за 2025 год

Прокат только по паспорту: как изменились правила для самокатчиков

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В первой половине 2025 года Москва зафиксировала резкое снижение аварийности с участием электросамокатов. По данным ГИБДД, с января по июнь произошло 297 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это на 59,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В результате аварий четыре человека погибли, а ещё 310 получили ранения.

Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прокат электросамокатов "Делисамокат" в Москве

Особенно важно отметить, что число погибших снизилось почти на 43%, а количество пострадавших сократилось более чем на 60%. Эти данные свидетельствуют о том, что принятые меры регулирования начали давать ощутимый эффект.

Снижение аварийности в Москве во многом связано с комплексным подходом столичных властей и Госавтоинспекции. Введены жёсткие требования к аренде самокатов: теперь прокат возможен только после прохождения верификации через Mos ID, что исключает доступ несовершеннолетних и анонимных пользователей. Кроме того, аренда разрешена только лицам старше 18 лет.

Также ГИБДД напоминает о ряде важных рекомендаций для пользователей СИМ:

Передвигаться по пешеходным зонам следует с осторожностью, не создавая помех для пешеходов.

На одном самокате должен находиться только один человек — перевозка пассажиров строго запрещена.

При пересечении пешеходного перехода самокатчики обязаны спешиваться.

Использование шлемов и защитной экипировки остаётся важным элементом безопасности.

Положительная динамика касается не только электросамокатов. Общая статистика ДТП в Москве также показала снижение: за первые шесть месяцев 2025 года количество аварий в городе сократилось на 6,7%, число погибших уменьшилось на 32%, а число пострадавших — на 5,1%. Это подтверждает эффективность усилий по улучшению дорожной безопасности в столице.

Однако на федеральном уровне ситуация остаётся более стабильной. По данным МВД России, с января по май 2025 года по всей стране было зарегистрировано 44,4 тыс. ДТП с пострадавшими или погибшими — это на 0,7% больше, чем в прошлом году. При этом число погибших снизилось на 1,9% (4,6 тыс. человек), тогда как количество раненых выросло на 0,5% и составило 55,7 тыс. человек.

Таким образом, Москва демонстрирует ярко выраженную тенденцию к снижению аварийности, в том числе за счёт чётких правил для пользователей электросамокатов и интеграции новых технологий. Если текущие меры продолжат работать, столица может стать примером для других регионов в сфере регулирования микромобильности.

Уточнения

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — термин, означающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные транспортные средства для индивидуального перемещения.

