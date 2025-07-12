Возвращение корейцев: они стучатся, но дверь пока на санкциях

Названы сроки возможного возвращения Hyundai и Kia на российский рынок

Возможное возвращение Hyundai и Kia на российский рынок снова стало темой обсуждения. Несмотря на паузу, обе марки не собираются ставить крест на России. Но пока всё упирается не в желание, а в политические и экономические реалии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Niro

Что мешает вернуться уже сейчас

Как рассказал Алексей Подщеколдин, главная преграда — действующие санкции. И пока они сохраняются, прямой выход на рынок невозможен. Однако, по его словам, у компаний сохраняется желание возобновить деятельность, а значит, сценарий возврата рассматривается всерьёз.

"Если ограничения будут сняты, на перезапуск работы потребуется около 6-7 месяцев", — пояснил Подщеколдин. Это время нужно для восстановления логистики, налаживания поставок, перезапуска дилерской сети и адаптации сервисных решений.

Когда может начаться возвращение

Конкретные сроки зависят от внешнеполитической обстановки. Тем не менее, в медиа уже звучали ориентиры: Kia может вернуться к 2026 году. Это — предварительный план, который может быть скорректирован как в сторону ускорения, так и наоборот.

Пока обе марки официально сохраняют дистанцию, но работа "в тени" продолжается — через параллельный импорт, сохранение склада запчастей, а также консультации с бывшими дилерами.

Почему это важно для рынка

Hyundai и Kia занимали сильные позиции в России и были одними из самых продаваемых брендов. Их возвращение способно встряхнуть рынок, предложить конкурентные модели, восстановить часть рабочих мест и улучшить ситуацию с сервисом. Пока остаётся ждать — но сами автопроизводители явно не вычёркивают Россию из своих планов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

