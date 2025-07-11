Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
600 лет как нет её на Земле: американский стартап задумал воскресить гигантскую моа
Как приготовить цветную капусту со сметаной в духовке
Эксперты объяснили, как ежедневные действия водителей ведут к поломкам авто
Revolut прекратил работу с криптовалютами в Венгрии с 2 июля 2025 года
Лемминги исчезают — и вместе с ними рушится целая экосистема
Здесь не хуже, чем на Бали: испанская Тарифа всегда рада гостям
Что означает увядание и скручивание листьев у помидоров — объясняют агрономы
Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим
После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах

Салон как в бизнес-классе, технологии как у флагмана: когда машина понимает вас лучше, чем пассажиры

Audi выпустила A5L Sportback для Китая с массажными креслами и панорамной крышей
2:13
Авто

Audi сделала ставку на китайский рынок — и представила новую версию A5L Sportback, созданную эксклюзивно для местных покупателей. Премьера прошла без громких фанфар, но новинка уже вызвала интерес, в первую очередь из-за необычного сочетания технологий и комфорта, а также присутствия системы автономного управления от Huawei.

Audi A5L Sportback
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Audi A5L Sportback

От пяти комплектаций — до премиума

В продаже — сразу пять версий A5L Sportback 2025, каждая из которых по-своему нацелена на разные категории клиентов. Цены начинаются от 2,83 млн рублей по текущему курсу. Среди доступных вариантов — модели с автопилотом на базе решений Huawei, что делает автомобиль особенно привлекательным на фоне местных конкурентов.

Автономная система управления от Huawei — это не просто помощник на трассе, а полноценная платформа, способная взять управление на себя в ряде сценариев. И это особенно актуально на фоне стремительного роста китайских технологий в автоиндустрии.

Спорт и комфорт в одном кузове

Audi A5L Sportback 2025 отличается выразительным дизайном с элементами RS-линейки — агрессивная решётка, фирменные фары и спортивный профиль. Под капотом — мотор мощностью до 272 л. с., а полный привод quattro гарантирует уверенность на дороге.

Салон тоже не разочарует: массажные кресла, панорамная крыша, современная мультимедиа и цифровая панель создают атмосферу технологичного уюта и премиального стиля. Все комплектации ориентированы на комфорт, не теряя при этом динамики.

Сделано для Китая

Важно, что A5L Sportback 2025 — это локализованный продукт, адаптированный под запросы китайского покупателя. Увеличенная колёсная база, расширенные опции и автономные технологии говорят о том, что Audi продолжает гибко подстраиваться под региональные рынки, предлагая не универсальное решение, а продукт с характером.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Последние материалы
600 лет как нет её на Земле: американский стартап задумал воскресить гигантскую моа
Как приготовить цветную капусту со сметаной в духовке
Эксперты объяснили, как ежедневные действия водителей ведут к поломкам авто
Revolut прекратил работу с криптовалютами в Венгрии с 2 июля 2025 года
Лемминги исчезают — и вместе с ними рушится целая экосистема
Здесь не хуже, чем на Бали: испанская Тарифа всегда рада гостям
Что означает увядание и скручивание листьев у помидоров — объясняют агрономы
Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим
После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах
Садальский перечислил имена артистов, которым принципиально не дают звания народных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.