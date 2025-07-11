Салон как в бизнес-классе, технологии как у флагмана: когда машина понимает вас лучше, чем пассажиры

Audi выпустила A5L Sportback для Китая с массажными креслами и панорамной крышей

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Audi сделала ставку на китайский рынок — и представила новую версию A5L Sportback, созданную эксклюзивно для местных покупателей. Премьера прошла без громких фанфар, но новинка уже вызвала интерес, в первую очередь из-за необычного сочетания технологий и комфорта, а также присутствия системы автономного управления от Huawei.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Audi A5L Sportback

От пяти комплектаций — до премиума

В продаже — сразу пять версий A5L Sportback 2025, каждая из которых по-своему нацелена на разные категории клиентов. Цены начинаются от 2,83 млн рублей по текущему курсу. Среди доступных вариантов — модели с автопилотом на базе решений Huawei, что делает автомобиль особенно привлекательным на фоне местных конкурентов.

Автономная система управления от Huawei — это не просто помощник на трассе, а полноценная платформа, способная взять управление на себя в ряде сценариев. И это особенно актуально на фоне стремительного роста китайских технологий в автоиндустрии.

Спорт и комфорт в одном кузове

Audi A5L Sportback 2025 отличается выразительным дизайном с элементами RS-линейки — агрессивная решётка, фирменные фары и спортивный профиль. Под капотом — мотор мощностью до 272 л. с., а полный привод quattro гарантирует уверенность на дороге.

Салон тоже не разочарует: массажные кресла, панорамная крыша, современная мультимедиа и цифровая панель создают атмосферу технологичного уюта и премиального стиля. Все комплектации ориентированы на комфорт, не теряя при этом динамики.

Сделано для Китая

Важно, что A5L Sportback 2025 — это локализованный продукт, адаптированный под запросы китайского покупателя. Увеличенная колёсная база, расширенные опции и автономные технологии говорят о том, что Audi продолжает гибко подстраиваться под региональные рынки, предлагая не универсальное решение, а продукт с характером.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

