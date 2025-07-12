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Проект российского автопрома оказался на грани: названа причина провала

Проект "Москвич" может закрыться из-за убытков и низких продаж
1:49
Авто

Амбициозное возвращение легендарного бренда "Москвич" может завершиться гораздо раньше, чем ожидалось. Причина проста — глубокие убытки и низкий спрос. Несмотря на громкие анонсы и поддержку, завод оказался в положении, когда сама идея производства на грани выживания.

Москвич 3
Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 3

Продажи не спасают ситуацию

Как рассказал Алексей Подщеколдин, сегодня завод "Москвич" работает в убыток. За первые шесть месяцев продано всего 7 000 автомобилей, в то время как точка безубыточности — это 40 000 машин в год. То есть, даже до базового уровня рентабельности не хватает колоссальных объёмов.

"Без суперскидок продажи бы встали", — отмечает он. Это значит, что спрос на автомобили поддерживается лишь за счёт значительных ценовых уступок, что, в свою очередь, только усугубляет финансовую ситуацию.

Почему производство оказалось убыточным

Одной из причин неудачи стал завышенный уровень затрат, связанных с организацией производства в Москве. В условиях ограниченного спроса и высоких издержек выпуск автомобилей в столице оказался экономически нецелесообразным.

Затраты на логистику, инфраструктуру и персонал при низких объёмах продаж не могут быть компенсированы даже льготами. В итоге даже доступная цена для покупателя не делает проект устойчивым.

Есть ли будущее у бренда

По словам Подщеколдина, проект, скорее всего, не выживет. И если в ближайшее время не произойдут кардинальные изменения — будь то рост спроса или серьёзное пересмотрение бизнес-модели, "Москвич" может вновь отправиться в историю, не продержавшись и пары лет на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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