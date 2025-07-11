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Этот гибрид мощнее Bugatti — и готов к дорогам общего пользования

Продажи Zeekr 9X стартуют в августе в Чэнду — характеристики и оснащение
2:22
Авто

На сцене появился настоящий гибрид-бруталиан — Zeekr 9X, новый флагманский внедорожник, который по мощности догоняет гиперкары, а по технологиям уходит далеко вперёд. Это не просто громкое заявление, а реальный автомобиль с впечатляющими характеристиками, который уже совсем скоро выйдет в продажу.

Zeekr 9X
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Zeekr 9X

Мощность на уровне болида

Главная цифра, которая моментально приковывает внимание — 1400 лошадиных сил. Для сравнения: столько же выдают сразу три бензиновых W12. В основе силовой установки — 2,0-литровый турбированный двигатель (278 л. с.), работающий в паре с несколькими электромоторами. Всё это питается от батареи ёмкостью 70 кВт·ч, которая обеспечивает до 380 км запаса хода.

Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 240 км/ч — внушительный показатель для крупного внедорожника. Здесь сочетаются комфорт, драйв и динамика на уровне спорткара.

Автопилот нового поколения

Помимо мощности, Zeekr 9X выделяется уровнем автономности. Он получил автопилот третьего уровня, который способен взять управление на себя в определённых условиях.

За точность и безопасность отвечают пять лидаpов и два чипа NVIDIA Thor-U, обрабатывающих данные в режиме реального времени. Машина следит за дорогой, перестраивается, притормаживает, ускоряется и может действовать без участия водителя в стандартных ситуациях — на трассе или в пробке.

Такой уровень оснащения говорит о том, что в Zeekr делают ставку не только на скорость, но и на интеллект. Это уже не просто умная машина — это полноценная технологическая платформа на колёсах.

Продажи начнутся скоро

Официальный старт продаж намечен на август. Первым городом, где появится Zeekr 9X, станет Чэнду. Пока остаётся дождаться подробностей по комплектациям и цене, но очевидно одно: Zeekr делает серьёзную заявку на лидерство в сегменте умных и мощных внедорожников.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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