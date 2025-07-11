Завёл и поехал, не спеши, мотору нужно собраться с мыслями: как правильно прогревать двигатель летом

Прогрев двигателя в тёплое время года: зачем он всё ещё нужен

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Кажется, что летом можно забыть про прогрев двигателя — ведь на улице тепло, и мотору не грозит замёрзнуть. Но всё не так однозначно. Даже при плюс двадцати внутри агрегата по-прежнему происходят сложные процессы, и без подготовки к движению можно подорвать ресурс мотора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ключ в замке зажигания

Почему не стоит сразу нажимать на газ

Даже при летней температуре окружающей среды масло в моторе поначалу остаётся густым. Оно не сразу проникает во все зоны трения: коленвал, турбина, муфты фазовращателей, гидронатяжители. Пока давление масла не нормализуется, детали работают на сухую, а это — прямой путь к повышенному износу.

Нагрузки в первые минуты — опасны

Современные системы впрыска в начале запуска специально "обогащают" смесь, чтобы быстрее прогреть катализатор. Это часть экологических требований. Но у метода есть побочный эффект: часть бензина смывает масляную плёнку со стенок цилиндров. Если сразу дать мотору нагрузку — можно получить задиры и другие неприятности.

Сколько прогревать летом

В тёплое время года нет нужды стоять на месте по десять минут. Достаточно завести мотор, подождать около минуты — и можно начинать движение. Но первые несколько минут избегайте резких ускорений и высоких оборотов. Плавная езда — идеальный способ дать маслу разойтись, а температуре выровняться до оптимальной.

Это не пережиток, а забота

Многие уверены, что летом прогрев — это пережиток прошлого. Но на деле это простая привычка, способная продлить жизнь двигателя. Он прослужит дольше, если каждый запуск будет начинаться не с рывка, а с короткого "дыхания".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

