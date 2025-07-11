Автоворы не любят эти 5 защитных приёмов — примените их

Какие машины угоняют чаще всего и как их обезопасить — объяснение эксперта

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль — не просто средство передвижения, а часто и значительная инвестиция. Потому и желание угонщиков — предсказуемо. Особенно если ваша машина — популярная модель на вторичке. Но даже её можно обезопасить, если подходить к защите с умом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Где оставлять автомобиль

Избегайте тёмных дворов и безлюдных переулков. Лучше выбирать хорошо освещённые места и парковки под камерами. Камеры не только отпугивают, но и могут помочь при расследовании. Ещё надёжнее — платные стоянки, особенно если машина надолго остаётся без движения. Угонщики часто отслеживают такие "заброшенные" авто — под снегом зимой, в пыли летом или с мусором под дворниками.

Осторожнее с объявлениями

Если продаёте авто, не показывайте место, где она стоит на постоянной основе. Фотографируйте машину вдали от дома или работы, не позволяйте попасть в кадр адресным табличкам. С потенциальными покупателями лучше встречаться в заранее оговорённых, нейтральных точках.

Минимум доступа посторонним

Пока вас нет рядом, с машиной может произойти всё что угодно. В сервисе, детейлинг-центре, при услуге "трезвый водитель" — угонщики могут установить незаметные устройства или считать данные от сигнализации. Доверяйте авто только проверенным людям и не оставляйте его без присмотра.

Где чаще воруют

Большие стоянки у торговых центров — лакомый кусок. Там легко затеряться, а охрана не всегда успевает отреагировать. Лучше ставить машину поближе ко входу или вообще рядом, но не на самой парковке.

Какую защиту выбрать

Миф о бесполезности сигнализаций жив до сих пор. Но даже простая система может задержать угонщиков, а этого зачастую достаточно. Чем больше видов защиты — тем лучше. Блокировки, "секретки", иммобилайзеры, механические фиксаторы на коробку и руль — всё это мешает работать быстро, а значит — отбивает желание угонять.

Хорошим дополнением станет трекер с отправкой координат на телефон. Это не спасает от угона, но даёт шанс оперативно вернуть авто. Пока угон — это бизнес, важно создать для воров как можно больше препятствий. Ведь зачастую они просто ищут лёгкую цель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

