Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой воздух из кондиционеров ускоряет обезвоживание кожи лица
Топ-5 аллергенов в России: что вызывает аллергию чаще всего — каких продуктов стоит опасаться
Суд Парижа вынес решение по делу Наташи Рей о клевете на жену Макрона
Лучшие вечерние упражнения для глубокого сна по совету физиотерапевта
Элитные апартаменты Кадышевой: раскрыты её дорогостоящие владения
Шахта Озириса под пирамидой в Египте содержит три уровня и подземный водоём
Следующий раунд переговоров определит судьбу полётов между РФ и США
Опасные слова Зеленского: как заявления украинских лидеров угрожают русскоязычным
Синоптик Старков: аномальная жара в Москве закончится в конце недели

Многие водители тянут с заменой масла: простой тест, который подскажет, пора ли менять масло

Когда менять масло в двигателе: сроки по пробегу и условиям эксплуатации
2:32
Авто

Моторное масло — это не просто техническая жидкость. Оно — как кровь в организме, от которой зависит здоровье двигателя: смазывает, охлаждает, очищает и защищает. Но ничто не вечно — даже самое качественное масло со временем теряет свойства. А значит, откладывать замену опасно.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему замена масла — это необходимость

Внутри двигателя — жара, давление и постоянная механическая нагрузка. Даже при исправной фильтрации туда попадают частицы сажи, топлива и продуктов износа. Масло постепенно теряет вязкость, окисляется, а присадки вырабатываются. В результате возникает перегрев, усиливается трение и возрастает износ поршневой группы. Итог может быть плачевным — вплоть до капремонта.

Как часто менять масло на самом деле

Производители рекомендуют менять масло раз в 10-15 тысяч км или раз в год — смотря что наступит раньше. Но в реальности этот интервал зависит от условий эксплуатации. И в некоторых случаях его нужно серьёзно сократить.

Если вы:

  • стоите в пробках и часто стартуете с места;
  • ездите короткие дистанции и двигатель не успевает прогреться;
  • практикуете агрессивный стиль вождения;
  • живёте в регионе с сильными морозами или жарой;
  • заправляетесь топливом сомнительного качества;
  • регулярно буксируете прицеп или возите тяжёлые грузы;
  • редко используете машину, и она подолгу простаивает, —

то масло стоит менять каждые 6-8 тысяч км. Особенно это касается турбированных моторов и двигателей с непосредственным впрыском.

А современные технологии — подскажут

Многие автомобили уже оснащены системой, следящей за качеством масла. Она учитывает не только пробег, но и условия езды, циклы прогрева и другие параметры. И если она "загорелась" — это не просто совет, а сигнал к действию.

Чем грозит просрочка

Старое масло может забить масляные каналы, вывести из строя гидрокомпенсаторы, способствовать образованию нагара. Это напрямую бьёт по ресурсу двигателя.

Поэтому важно не только вовремя менять масло, но и использовать подходящий состав, ориентируясь на рекомендации автопроизводителя. Такой простой шаг помогает сохранить мотор в форме, сэкономить деньги и продлить жизнь автомобилю.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова
Новости спорта
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова Аудио 
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Домашние животные
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Последние материалы
Сухой воздух из кондиционеров ускоряет обезвоживание кожи лица
Топ-5 аллергенов в России: что вызывает аллергию чаще всего — каких продуктов стоит опасаться
Суд Парижа вынес решение по делу Наташи Рей о клевете на жену Макрона
Лучшие вечерние упражнения для глубокого сна по совету физиотерапевта
Элитные апартаменты Кадышевой: раскрыты её дорогостоящие владения
Шахта Озириса под пирамидой в Египте содержит три уровня и подземный водоём
Следующий раунд переговоров определит судьбу полётов между РФ и США
Опасные слова Зеленского: как заявления украинских лидеров угрожают русскоязычным
Синоптик Старков: аномальная жара в Москве закончится в конце недели
Польша готова закрыть военный аэродром в Жешуве, шантажируя союзников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.