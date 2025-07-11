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Когда ДПС хочет поехать с вами, но вы не такси: главный аргумент против незаконного проникновения в салон

Права водителя при остановке ГИБДД: можно ли отказать инспектору в доступе в салон
1:59
Авто

Ситуация на дороге может развиваться неожиданно: инспектор ДПС останавливает вас, начинает оформление, а потом вдруг предлагает: "Садитесь, поговорим в машине". Но бывает и наоборот — он сам стремится попасть в салон вашего автомобиля. Насколько это вообще законно?

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Закон не на стороне проникновения

Проникновение инспектора в салон машины — не его право по умолчанию, а действие, требующее либо согласия водителя, либо веских законных оснований.

"Сотрудник ДПС не имеет безусловного права проникать в салон автомобиля без согласия водителя или наличия законных оснований, — говорит Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры". — Согласно пункту 93 Административного регламента МВД РФ, инспектор может предложить водителю пересесть в служебную машину, но это — не требование, а предложение".

Когда инспектор может зайти в салон

Если речь идёт о досмотре — автомобиля или самого водителя — инспектор обязан объяснить основания: наличие сведений о правонарушении, подготовка протокола или хотя бы отметка в документе об административном правонарушении (статья 27.7 КоАП РФ). Иначе его действия уже можно рассматривать как превышение полномочий.

Что делать водителю

Вы вправе спросить, на каком основании сотрудник хочет сесть в ваш автомобиль. Если инспектор не может чётко и по закону это обосновать — вы имеете полное право вежливо, но уверенно отказать.

"В случае давления или незаконного проникновения можно фиксировать происходящее на видео и впоследствии обжаловать действия сотрудника в ГИБДД или в суде", — отмечает юрист.

Если вы не хотите пересаживаться в патрульный автомобиль и не пускаете инспектора в свою машину — оформление проходит рядом с ней или в другом месте, где можно спокойно заполнить бумаги.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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