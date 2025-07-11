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100-го нет, но вы держитесь: как проехать на 95-ом без последствий для двигателя

АИ-95 вместо АИ-100: возможные последствия и рекомендации
1:50
Авто

Ситуация на трассе может сложиться непредсказуемо: пробка, объезд, задержка — и вот вы уже на незапланированной заправке. Ближайший крупный город далеко, а в наличии только 92-й и 95-й бензин. А ваш двигатель всегда "ел" 100-й. Что теперь — беда?

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

На первый взгляд — да. Высокооктановый бензин необходим таким моторам не просто ради мощности, а ради их выживания. 100-й бензин устойчив к детонации — взрывному самовоспламенению топливной смеси в цилиндрах. А вот 95-й вспыхивает раньше, чем нужно, что приводит к перегрузкам, поломкам и ускоренному износу деталей.

Можно ли залить АИ-95

Если совсем нет альтернатив — да, но только с определёнными условиями. После такой заправки забудьте про резкие ускорения, высокие обороты, обгоны и подъёмы. Ваша цель — ехать максимально плавно и спокойно, не нагружая двигатель. В таком щадящем режиме риск последствий минимален.

Присадки — временное спасение

Оптимальный вариант — заранее подготовиться. Существуют специальные добавки, повышающие октановое число бензина. Их можно приобрести и возить с собой "на всякий". Главное — выбирать качественные и проверенные составы. Использование присадки разумно как временное решение, но не стоит превращать это в привычку.

Что запомнить

Разовая заправка 95-м бензином вместо 100-го — не катастрофа, если вы аккуратны за рулём. Но делать это систематически — значит разрушать двигатель шаг за шагом. Планируйте маршрут, смотрите карту АЗС, берите присадку — и поездка не превратится в стресс.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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