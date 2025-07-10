Трещина в двигателе — не повод шутить, но мы всё равно пошутим: скрытый признак, который сигнализирует о серьёзной поломке двигателя

Трещина в блоке двигателя: признаки, причины и способы предотвращения

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Белёсое облачко из выхлопной трубы может казаться безобидным, особенно прохладным утром. Но если оно не исчезает, стоит насторожиться — возможно, треснул блок двигателя. И это уже не просто поломка, а потенциально самая дорогая неприятность из всех.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Почему блок может треснуть

Блок цилиндров — не сплошной кусок металла, а сложный "организм" с сетью каналов для масла и охлаждающей жидкости. Малейшая трещина в нём нарушает герметичность, жидкости начинают утекать и перемешиваться. В итоге — перегрев, снижение мощности и дорогостоящий ремонт.

На первом месте среди причин — перегрев. При постоянных циклах нагрева и охлаждения металл со временем "устает" и может дать трещину. Особенно подвержены этому двигатели с большим пробегом и те, что работают на износ — будь то агрессивная езда, бездорожье или пробуксовки в пробках.

Но перегрев — не единственный фактор. Трещины могут появляться из-за чрезмерной вибрации при нагрузках, усталости металла или, хотя и редко, заводского брака или ошибок при сборке.

На что обратить внимание

Даже мелкая трещина может дать о себе знать. Вот признаки, которые не стоит игнорировать:

белый дым из выхлопной трубы (особенно при запуске);

капли масла или охлаждающей жидкости под машиной;

белёсая эмульсия на щупе или под крышкой заливной горловины;

регулярный перегрев без видимых причин;

снижение тяги и общей производительности двигателя.

Если заметили что-то из этого — не тяните. На раннем этапе возможно обойтись ремонтом. Запущенные случаи потребуют дорогостоящей сварки или полной замены блока.

Как уберечь двигатель

Профилактика — ваш лучший друг:

всегда следите за температурой двигателя;

вовремя меняйте масло и антифриз;

регулярно проверяйте патрубки, ремни и шланги;

не перегружайте авто сверх его возможностей — особенно если речь о буксировке или бездорожье.

Трещина в блоке не появляется внезапно. Чаще всего это итог накопленных проблем и невнимания. Берегите сердце своего автомобиля — оно заслуживает этого.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

