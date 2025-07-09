Налог на старые авто: эти машины обойдутся дорого владельцам

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Авто

В России хотят увеличить налог на старые автомобили. Законопроект о повышении транспортного налога распространится на автомобили старше 15 лет с момента выпуска.

Прокол шин на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прокол шин на трассе

Его должны доработать до конца текущего месяца.

Еще в законопроекте распишут государственную программу утилизации. Проектом занимается ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Законопроект хотят ввести, чтобы простимулировать обновление российского автопарка.

"В документе будет прописано, что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор", — рассказал президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, также в проекте распишут, какое должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины, сообщает autonews. ru.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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