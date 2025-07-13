Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогнозы о ключевой ставке ЦБ: как снизится таинственный уровень
Ирина Хакамада в глазах Владислава Лисовца: стиль, элегантность и признание
Сигнал поворота — больше не основание для оправдания в случае аварии
Оладьи с двойной пользой: картофель и цветная капуста – идеальное сочетание в рецепте
Убрать отеки и целлюлит: как всего 5 минут с сухой щеткой могут изменить тело
История и современность Чунцина: что делает его уникальным и неповторимым
Помидоры помогают снизить холестерин и укрепить кости
Что делать при обвисании кожи на руках: рекомендации тренеров
Впервые в мире робот успешно провёл автономную хирургическую операцию

Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
2:38
Авто

Многие водители и не догадываются, что их машина умеет… ехать без подачи топлива. И это не фантастика, а реальный режим работы двигателя, который называется принудительный холостой ход. Функция работает в большинстве современных автомобилей и способна удивить даже опытных автовладельцев.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Разберёмся, как этот режим работает, когда он включается — и почему вам стоит его знать и использовать.

Зачем нужен принудительный холостой ход

Представьте: вы едете с горки, не нажимая газ. Машина продолжает движение, двигатель работает — но топлива не расходуется вообще. Почему так?

Ответ — в особом режиме двигателя, когда он не получает ни капли бензина или дизеля, но продолжает вращаться за счёт трансмиссии. То есть мотор фактически превращается в пассивный компрессор, который просто прокачивает воздух.

Как распознать этот режим

Принудительный холостой ход включается автоматически, когда соблюдаются три условия:

  • Включена передача (или режим "D" на автомате)

  • Вы не нажимаете на газ — дроссель закрыт

  • Обороты двигателя выше холостого хода (примерно от 1500 об/мин)

В этот момент блок управления отключает подачу топлива, и двигатель крутится только за счёт кинетики колёс.

Расход в моменте = 0,0 л/100 км

Почему это работает и когда отключается

Как только обороты снижаются до критического значения (обычно около 1500 об/мин), система начинает постепенно снова подавать топливо, чтобы двигатель не заглох. А если вы в это время нажмёте газ — режим немедленно отключается.

А если ехать "накатом"

Если на спуске включить нейтраль, ситуация будет совсем другая:

  • Обороты упадут до холостого хода

  • Топливо будет расходоваться — примерно 0,7-0,9 л/ч

  • А торможение двигателем при этом отсутствует

Поэтому накат на нейтрали не только не экономит топливо, но и опаснее: у вас меньше контроля над машиной.

Почему это важно знать

  • Безопаснее: с включённой передачей действует торможение двигателем

  • Надёжнее: АКПП не рассчитана на спуск на "нейтрали"

  • Экономнее: хоть экономия и небольшая, она существует

  • Умнее: вы понимаете, как работает ваша машина и можете ездить осознанно

Можно ли отключить режим

Нет. Эта функция вшита в прошивку блока управления двигателем и работает автоматически. Единственный способ выключить её - нажать на газ.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Последние материалы
Впервые в мире робот успешно провёл автономную хирургическую операцию
Способы переработки бумажных книг в России — данные благотворительных фондов
Как правильно поливать петунии в июле
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Врачи одобряют: почему тёмный шоколад должен быть в вашем рационе — 5 причин
Скрытые жемчужины Испании: Орхива — место, где оживает душа
Сын Газманова показал фото с мамой и отцом из семейного архива
Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.