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Прошли сквозь соль, снег и десятилетия: эти машины до сих пор без единой ржавчины

Автомобили с самым надёжным кузовом на вторичном рынке — рейтинг на 2025 год
5:30
Авто

Ржавчина — один из главных врагов автомобиля. Она может испортить внешний вид, снизить стоимость машины на вторичном рынке и даже стать причиной серьёзных проблем с безопасностью. Тем не менее, есть модели, которые десятилетиями сопротивляются коррозии благодаря продуманной конструкции, качественным материалам и сложной антикоррозийной обработке. Ниже — пять автомобилей, чей кузов, при должной эксплуатации, спокойно выдерживает 15 лет и более без ржавчины.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda CR-V

Audi 100 / Audi A6 (C4 и начало A6)

Серия Audi 100 четвёртого поколения, а затем и её преемник Audi A6 C4 — настоящие герои в борьбе с коррозией. Начало 1990-х стало для марки временем технологического прорыва. Audi одними из первых внедрили полный цикл оцинковки кузова, причём не только внешних панелей, но и внутренних элементов. Уже в 1995 году кузова стали изготавливаться полностью из оцинкованного листового металла.

Этот подход дал фантастический результат: машины десятилетиями не показывают признаков коррозии. До сих пор на дорогах можно встретить экземпляры старше 25 лет с абсолютно "живым" кузовом. Особенно хорошо себя чувствуют автомобили, не участвовавшие в ДТП и не подвергавшиеся кустарному ремонту.

Toyota Camry XV30

Toyota — это надёжность, и XV30 (2001-2005) не исключение. Несмотря на отсутствие полной оцинковки, японские инженеры нашли другой путь. Для этой модели использовалась сталь с пониженным содержанием фосфора, серы и кремния — те самые примеси, что ускоряют ржавление. Такой сплав ранее применяли при строительстве катеров.

Оцинковка у XV30 ограничивалась в основном сварными швами, но это компенсировалось комплексной защитой: герметизация полостей, обработка восковыми составами и качественная грунтовка. Как результат — XV30 нередко сохраняет целостность кузова на протяжении 15-18 лет, даже в суровых климатических условиях.

Volvo S80

Volvo никогда не гналась за массовостью, делая ставку на долговечность. S80 первого поколения (с 1998 года) — один из тех автомобилей, которые даже спустя 20 лет эксплуатации часто выглядят достойно. Кузов S80 сочетает оцинковку, усиленное фосфатирование и высококачественные лакокрасочные материалы.

Важно, что производитель уделял особое внимание обработке "слепых зон": зон, где чаще всего начинается ржавчина — внутренняя часть арок, пороги, нижняя кромка дверей. Даже при эксплуатации в агрессивной среде — а таких машин много в Скандинавии и России — S80 с уверенностью выдерживает 15-17 лет без очагов коррозии.

Honda CR-V (II поколение)

Второе поколение CR-V (2001-2006) — машина, которую до сих пор любят за надёжность. Кузов — не исключение. В 2005 году модель пережила рестайлинг, и именно этот выпуск отличается особенно стойким кузовом. Проблемы с коррозией у таких машин — скорее исключение, чем правило, и чаще всего они связаны с авариями или серьёзными дефектами обслуживания.

Секрет прост: Honda использовала прочную сталь, технологичную сварку швов и заводскую антикоррозийную пропитку скрытых полостей. Это дало стабильный результат: CR-V без ржавчины даже спустя 18-20 лет — не редкость, особенно среди ухоженных экземпляров.

Opel Insignia (первое поколение)

Opel Insignia 2008 года выпуска — один из тех редких случаев, когда современные автомобили тоже демонстрируют завидную стойкость к ржавчине. Немцы оснастили модель двойным лакокрасочным покрытием, причём второй слой лака наносился не только на видимые панели, но и в труднодоступные участки кузова. Это серьёзно усложняло производственный процесс, но обеспечивало долгую жизнь металлу.

Кузов Insignia устойчив к воздействию реагентов и влаги. Даже в агрессивной городской среде, где снег, соль и перепады температуры могут быстро разрушить ЛКП, машина стабильно сохраняет товарный вид 15 лет и дольше.

Почему это важно при покупке на вторичке

Рынок подержанных автомобилей всё ещё перегрет, а кузов — один из важнейших параметров при выборе машины. Капитальный кузовной ремонт стоит дорого, а борьба с коррозией — процесс утомительный и неблагодарный. Машина с "гнилым" кузовом теряет ликвидность, и никакая техническая исправность её не спасёт.

Именно поэтому покупка автомобиля, проверенного временем, с хорошей защитой от ржавчины — разумное решение. Главное — внимательно осматривать потенциальную покупку: даже самая защищённая модель может ржаветь, если не обслуживалась должным образом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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