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Южнокорейский хит ударил ниже пояса: у Duster появился опасный соперник

Новый Kia Seltos стал дешевле Duster на китайском рынке — данные Carscoops
5:21
Авто

На фоне стремительно растущих цен на автомобили в Европе и России новость о недорогом кроссовере от Kia звучит как глоток свежего воздуха. Южнокорейская компания представила обновлённый Kia Seltos, который должен стать серьёзным конкурентом Dacia Duster в сегменте доступных SUV. Главная интрига — цена, с которой эта модель выходит на рынок.

Renault Duster
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster

Почему именно Kia Seltos

Kia Seltos уже несколько лет занимает прочные позиции в сегменте компактных кроссоверов. Он пользуется спросом благодаря сочетанию практичности, неплохой оснащённости и стильной внешности. Новая генерация модели усиливает эти позиции.

Согласно данным портала Carscoops, базовая версия Kia Seltos 2025 года в США стоит около $25 000. Однако настоящая сенсация кроется в ценах на китайском рынке — там новинка стартует с отметки в $15 000. Для сравнения: актуальная цена Dacia Duster в России (в зависимости от комплектации) начинается с суммы, эквивалентной $19-21 тысячам. У Kia получилось сделать предложение, от которого сложно отказаться.

"На китайском рынке удалось добиться такой цены благодаря ряду факторов: дешёвая рабочая сила, упрощённые материалы отделки и производство в рамках совместных предприятий", — сообщает Carscoops.

Китайская формула успеха

Главная причина столь низкой стоимости Seltos в Китае — грамотная адаптация к местным реалиям. Производство осуществляется через альянсы с местными автогигантами, что позволяет минимизировать издержки. Кроме того, Kia использует максимально упрощённую комплектацию базовых версий: дешёвые пластиковые панели, тканевые сиденья и минимум опций.

Это не значит, что автомобиль плох — скорее, он рассчитан на массового покупателя, которому важны надёжность, экономичность и доступность, а не премиальные опции. Тем более что в старших комплектациях Seltos предлагает весьма достойный уровень комфорта: мультимедийная система с большим экраном, ассистенты водителя, климат-контроль и даже панорамная крыша.

Что известно о втором поколении

Пока официальная премьера второго поколения Kia Seltos ещё впереди, но некоторые детали уже просочились в прессу. Новый кузов получит более чёткие и "геометрические" линии, перекликающиеся с последними моделями бренда, такими как Kia EV9 и обновлённый Sportage. Это решение делает дизайн более строгим, "мужественным" и современным — как того требует мода последних лет.

"Новая форма кузова выбрана для повышения комфорта и практичности салона", — уточняет Carscoops.

Увеличенная ширина кузова и переработанная компоновка салона обещают больше места для пассажиров и багажа. Seltos второго поколения сохранит статус доступного автомобиля, но станет ещё ближе к классу "семейных" SUV.

Линейка двигателей: бензин и гибрид

Kia подтвердила, что в линейке силовых установок останутся традиционные бензиновые моторы — как атмосферные, так и турбированные. Также ожидается гибридная версия, ориентированная на рынки с жёсткими экологическими нормами. Появится ли в будущем и полностью электрическая модификация — пока неизвестно.

На текущий момент предполагается, что для Китая и Индии будут доступны простые бензиновые двигатели объёмом 1.5 и 1.6 литра, тогда как на других рынках — в том числе США и Южной Корее — возможны и гибридные варианты.

Перспективы на российском рынке

Несмотря на ограничения, автомобили Kia продолжают поступать в Россию через параллельный импорт. Seltos — одна из наиболее популярных моделей марки, особенно среди тех, кто ищет компактный, но вместительный городской кроссовер. Интерес к модели сохраняется как в новых, так и в подержанных вариантах.

Если поставки недорогих китайских версий Seltos будут возможны, у модели появится шанс потеснить Duster — особенно если удастся сохранить цену в пределах полутора миллионов рублей. Пока же Dacia остаётся эталоном бюджетного кроссовера, но позиция у неё уже не столь незыблема.

Когда ждать новинку

Старт продаж второго поколения Seltos ожидается в 2026 году. Первым рынком, как ожидается, станет Китай, где производство модели находится на завершающей стадии. Затем последуют Южная Корея, Индия, возможно — США и другие экспортные направления. В Россию автомобиль может попасть через партнёров в ОАЭ, Казахстане или Армении.

Тем временем нынешняя версия Kia Seltos продолжает продаваться и остаётся актуальной. При цене в $15 000 на китайском рынке и надёжной технической базе — это, безусловно, одно из самых интересных предложений в своём классе.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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