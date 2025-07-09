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Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия

Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика
6:50
Авто

Покупка подержанного автомобиля — всегда немного лотерея. Покупатель смотрит на кузов, цвет, комплектацию, но чаще всего его волнует один вопрос: а правда ли, что у машины пробег такой, как на одометре? Ведь именно пробег напрямую связан с состоянием мотора, трансмиссии и ходовой части. И, к сожалению, скручивать километры на спидометре — до сих пор распространённая практика.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

Один из опытных перекупщиков, который занимается автомобилями уже более двух десятков лет, рассказал, как не стать жертвой обмана и на что смотреть при выборе машины с пробегом.

Сколько должна проехать машина за год

В среднем легковой автомобиль в России наматывает от 15 до 25 тысяч километров в год. Это усреднённая цифра, и она может варьироваться в зависимости от региона и условий эксплуатации. Например, в мегаполисах, где много пробок, машины проезжают меньше, зато мотор и трансмиссия изнашиваются сильнее из-за постоянных остановок и разгонов. На трассе — наоборот: пробег растёт быстрее, но нагрузка на агрегаты ниже.

Если перед вами трёхлетний автомобиль с пробегом всего 30 тысяч километров, стоит насторожиться. Такое бывает, но редко. Чаще всего это либо машины, стоявшие без дела, либо с "подкорректированным" одометром. В первом случае придётся проверять кузов и тормозную систему на коррозию и задиры, во втором — искать следы вмешательства в приборную панель.

"Оптимальный вариант — брать машину трёх-четырёх лет с пробегом 50-60 тысяч километров. Это значит, что она эксплуатировалась нормально, без перегибов", — пояснил перекупщик с 20-летним опытом.

Пробег и страна-производитель: важная связь

Немаловажно учитывать и страну происхождения автомобиля. Дело в том, что ресурс у разных марок — разный.

Европейские и корейские машины, как правило, без серьёзных проблем "ходят" 200-230 тысяч километров. Американские автомобили немного менее выносливы: их надёжный пробег — около 150-170 тысяч. Китайские автомобили пока сильно уступают конкурентам: ресурс моторов у них — в пределах 80-120 тысяч километров, что подтверждается многочисленными отзывами владельцев. А вот японские — настоящие "долгожители". Такие машины спокойно могут проехать 250-300 тысяч километров без капитального ремонта.

Эти цифры важны при оценке адекватности пробега. Если, скажем, китайская машина 2015 года продаётся с пробегом 200 тысяч — это почти наверняка враньё. А вот для японского Toyota или Honda — вполне допустимо.

География эксплуатации: город или трасса

Ещё один ключевой фактор — где именно эксплуатировалась машина. Пробег может быть одинаковым, но износ при этом — совершенно разный. В крупных городах, где постоянные пробки, светофоры, низкие скорости и частые торможения, мотор и коробка изнашиваются быстрее. На трассах, при стабильной скорости, автомобиль работает в щадящем режиме.

"Если у машины пробег 150 тысяч, но при этом она в основном ездила по междугородним трассам, её состояние может быть лучше, чем у городской с пробегом в 70", — отметил эксперт.

Поэтому важно уточнять у продавца, где использовалась машина, и по возможности — смотреть на состояние педалей, рулевого колеса, рычага коробки передач. Их износ часто говорит больше, чем цифры на приборной панели.

Когда точно стоит насторожиться

Насторожить должен слишком маленький пробег у машины, которой больше 7-10 лет. Например, если продаётся десятигодовалый автомобиль с 70 тысячами километров, это либо "дачник", который ездил пару раз в год, либо пробег скручен.

"На вторичном рынке очень много машин 10-12 лет с заявленным пробегом в 100-120 тысяч. Но по опыту скажу — в большинстве случаев это обман. На деле там давно перевалено за 200", — рассказал перекупщик.

Проверить это можно с помощью диагностического оборудования, по электронным блокам, а иногда и по сервисной книжке. Но продавцы всё чаще "чистят" и эти следы. Поэтому важно оценивать общее техническое состояние: посторонние шумы, запотевания на двигателе, люфты, состояние салона.

Почему перекупы опасаются трейд-ина

Многие водители предпочитают сдавать свои машины в трейд-ин, чтобы не возиться с продажей. Но у этого подхода есть минусы — как для продавца, так и для будущего покупателя.

"В автосалонах пробег скручивают гораздо аккуратнее, чем частники. Там работают профессионалы, всё делается чисто, и без специальных знаний не отличишь", — утверждает эксперт.

Кроме того, такие машины чаще всего проходят "косметику": полируют фары, подкрашивают кузов, меняют масла — и выставляют как "в идеале". А потом, спустя пару месяцев, у нового владельца начинается череда сюрпризов.

На что смотреть при осмотре

Помимо документов и сервисной истории, важно обратить внимание на следующее:

  • Неравномерный износ шин — может указывать на проблемы с подвеской;

  • Свежая краска на отдельных деталях — возможные аварии;

  • Тёртые кнопки, потертости на руле и сидениях — признак "возраста" машины;

  • Наличие шумоизоляции под капотом, герметика — следы разбора.

Особо дотошные покупатели проверяют номер блока управления двигателем — там часто можно найти реальный пробег, если его не обнулили.

В крупных городах есть сервисы, которые проверяют историю машины по VIN — аварии, залоги, ОСАГО, техосмотры. Это может подтвердить или опровергнуть данные продавца.

Важен не только пробег, но и общее состояние

Пробег — лишь один из факторов при покупке. Гораздо важнее — техническое состояние. Если автомобиль с пробегом 180 тысяч ухожен, все узлы обслужены, мотор работает ровно, а коробка не дёргается — он может оказаться гораздо более удачной покупкой, чем "молодая" машина с "намотанными" 70 тысячами, которую никто толком не обслуживал. Самое главное — не гнаться за цифрами. Лучше смотреть по факту, а не по одометру.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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