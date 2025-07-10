Лучшая Toyota RAV4 с пробегом: эта модель признана самой надёжной

Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов

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Модель Toyota RAV4 по праву считается одним из самых популярных и надёжных компактных кроссоверов на рынке. Однако не все годы выпуска одинаково хороши, особенно когда речь идёт о покупке автомобиля с пробегом.

Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4, модель 2018

Если вы ищете оптимальное сочетание надёжности, стоимости и простоты обслуживания, эксперты рекомендуют обратить внимание на модель 2018 года — она уверенно занимает первую строчку в рейтинге надёжности среди всех RAV4 предыдущих поколений.

По данным авторитетных источников — платформ "Car Complaints", J. D. Power и Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) — Toyota RAV4 2018 года имеет всего 33 зарегистрированные жалобы, что является одним из самых низких показателей в классе. При этом из трёх официальных отзывов два не касаются ключевых компонентов, таких как двигатель или трансмиссия.

J.D. Power, известный своими строгими методиками оценки, присудил RAV4 2018 года впечатляющие 88 баллов из 100 за качество и надёжность. Это означает, что машина показывает отличные результаты по долговечности, износу и общему состоянию после нескольких лет эксплуатации.

Да, у некоторых владельцев были единичные жалобы на резкие переключения передач, работу тормозов или лёгкую пробуксовку — но эти случаи остались изолированными и не повлияли на общую картину.

Одним из важных факторов надёжности модели является её механическая простота. Toyota RAV4 2018 года оснащён 2,5-литровым атмосферным двигателем без турбонаддува и электрификации, что снижает количество потенциальных поломок. Также используются простые и проверенные трансмиссии: классический четырёхступенчатый автомат и шестиступенчатый автомат с высоким ресурсом и минимальными затратами на обслуживание.

Ежегодные расходы на ремонт приятно удивляют: в среднем около 424 долларов, что ниже среднего показателя в классе компактных кроссоверов. При этом RAV4 демонстрирует достойную топливную экономичность: 23/30/26 миль на галлон для переднеприводной версии и 22/28/25 миль на галлон для полноприводной.

Сегодня приобрести Toyota RAV4 2018 года можно по вполне разумной цене. Базовая комплектация LE обойдётся примерно в $16 000, а более роскошная версия Platinum — около $21 000. Это делает автомобиль доступным для широкого круга покупателей, особенно с учётом его эксплуатационной экономичности.

В списке надёжных альтернатив также можно упомянуть модели 2000 и 2004 годов. У RAV4 2000 года высокая надёжность, но есть проблемы с подушками безопасности. Версия 2004 года получила новый 2,4-литровый двигатель и всего 20 жалоб, но также пострадала от дефектных подушек Takata, вызвавших глобальные отзывы.

Вывод очевиден: если вы хотите купить подержанный RAV4, который не заставит вас регулярно ездить на СТО, при этом останется комфортным, практичным и надёжным — 2018 год выпуска станет лучшим выбором. Это один из тех редких случаев, когда статистика, отзывы и экспертные рейтинги сходятся в одном — RAV4 2018 действительно стоит своих денег.

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.

