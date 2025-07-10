Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен

Лучшая Toyota RAV4 с пробегом: эта модель признана самой надёжной

Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов
3:53
Авто

Модель Toyota RAV4 по праву считается одним из самых популярных и надёжных компактных кроссоверов на рынке. Однако не все годы выпуска одинаково хороши, особенно когда речь идёт о покупке автомобиля с пробегом.

Toyota RAV4, модель 2018
Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4, модель 2018

Если вы ищете оптимальное сочетание надёжности, стоимости и простоты обслуживания, эксперты рекомендуют обратить внимание на модель 2018 года — она уверенно занимает первую строчку в рейтинге надёжности среди всех RAV4 предыдущих поколений.

По данным авторитетных источников — платформ "Car Complaints", J. D. Power и Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) — Toyota RAV4 2018 года имеет всего 33 зарегистрированные жалобы, что является одним из самых низких показателей в классе. При этом из трёх официальных отзывов два не касаются ключевых компонентов, таких как двигатель или трансмиссия.

J.D. Power, известный своими строгими методиками оценки, присудил RAV4 2018 года впечатляющие 88 баллов из 100 за качество и надёжность. Это означает, что машина показывает отличные результаты по долговечности, износу и общему состоянию после нескольких лет эксплуатации.

Да, у некоторых владельцев были единичные жалобы на резкие переключения передач, работу тормозов или лёгкую пробуксовку — но эти случаи остались изолированными и не повлияли на общую картину.

Одним из важных факторов надёжности модели является её механическая простота. Toyota RAV4 2018 года оснащён 2,5-литровым атмосферным двигателем без турбонаддува и электрификации, что снижает количество потенциальных поломок. Также используются простые и проверенные трансмиссии: классический четырёхступенчатый автомат и шестиступенчатый автомат с высоким ресурсом и минимальными затратами на обслуживание.

Ежегодные расходы на ремонт приятно удивляют: в среднем около 424 долларов, что ниже среднего показателя в классе компактных кроссоверов. При этом RAV4 демонстрирует достойную топливную экономичность: 23/30/26 миль на галлон для переднеприводной версии и 22/28/25 миль на галлон для полноприводной.

Сегодня приобрести Toyota RAV4 2018 года можно по вполне разумной цене. Базовая комплектация LE обойдётся примерно в $16 000, а более роскошная версия Platinum — около $21 000. Это делает автомобиль доступным для широкого круга покупателей, особенно с учётом его эксплуатационной экономичности.

В списке надёжных альтернатив также можно упомянуть модели 2000 и 2004 годов. У RAV4 2000 года высокая надёжность, но есть проблемы с подушками безопасности. Версия 2004 года получила новый 2,4-литровый двигатель и всего 20 жалоб, но также пострадала от дефектных подушек Takata, вызвавших глобальные отзывы.

Вывод очевиден: если вы хотите купить подержанный RAV4, который не заставит вас регулярно ездить на СТО, при этом останется комфортным, практичным и надёжным — 2018 год выпуска станет лучшим выбором. Это один из тех редких случаев, когда статистика, отзывы и экспертные рейтинги сходятся в одном — RAV4 2018 действительно стоит своих денег.

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Последние материалы
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.