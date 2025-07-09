Кристиан Хорнер уволен из Red Bull Racing: конец эпохи после 20 лет

Скандалы, падение формы и уход Ньюи: что стояло за отставкой Хорнера

Команда Red Bull Racing официально подтвердила отставку Кристиана Хорнера — человека, который более 20 лет стоял у руля одного из самых успешных коллективов в истории Формулы-1. Эта новость стала настоящей сенсацией в мире автоспорта. Его заменит Лоран Мекис, до этого возглавлявший Racing Bulls, а его место в той команде, в свою очередь, займёт Алан Пермейн.

Фото: commons.wikimedia by Gregory Moine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристиан Хорнер

В официальном заявлении Red Bull поблагодарил Хорнера за его "неоценимый вклад" в историю команды. Под его руководством Red Bull стал четырехкратным чемпионом с Себастьяном Феттелем, а затем достиг новых высот с Максом Ферстаппеном. Несмотря на уход, команда подчеркнула, что Хорнер "навсегда останется важной частью ДНК Red Bull".

Тем не менее, причины увольнения официально не раскрываются. В прошлом году Хорнер оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в неподобающем поведении, однако в итоге был оправдан. Некоторые источники предполагают, что, несмотря на оправдание, этот инцидент оставил отпечаток на внутреннем климате коллектива. Также стоит отметить, что спортивные результаты команды резко пошли вниз.

После доминирования в 2023 году, когда Red Bull выиграл 22 из 23 гонок, в сезоне-2024 команда уступила чемпионский титул "Феррари" и "Макларену". Хотя Ферстаппен удержал преимущество в личном зачёте и оформил четвёртый титул подряд, машина 2025 года оказалась нестабильной и сложной в управлении. Вторая машина Red Bull за сезон смогла набрать всего 40 очков, что стало самым слабым результатом за последние годы.

Ситуацию усугубил и уход Эдриана Ньюи — легендарного конструктора, сыгравшего ключевую роль в победах команды. Он покинул Red Bull в прошлом году и присоединился к Aston Martin. По слухам, его решение могло быть связано с неудовлетворённостью управленческими решениями и упомянутыми выше обвинениями в адрес Хорнера.

Всё это напрямую затрагивает и будущее Макса Ферстаппена, который официально связан контрактом с Red Bull до конца 2028 года. Тем не менее, в паддоке активно обсуждаются его переговоры с Mercedes. Учитывая неопределённость в техническом и руководящем составе Red Bull, голландский чемпион может рассмотреть вариант досрочного ухода.

Лоран Мекис, новый руководитель Red Bull Racing, выразил благодарность за доверие и подчеркнул, что намерен работать в тандеме с Питером Байером, чтобы вернуть команде стабильность и лидерство. Он отметил: "Команда Red Bull обладает уникальным духом, и я верю в её потенциал — как на трассе, так и за её пределами".

Таким образом, команда вступает в новую эру, но на фоне потери ключевых фигур, нестабильной формы и возможного ухода Ферстаппена, ей предстоит переосмысление стратегии и восстановление доверия — как внутри коллектива, так и среди болельщиков.

Уточнения

Кристиа́н Эдвард Джонстон Хо́рнер (англ. Christian Edward Johnston Horner, род. 16 ноября 1973, Ройал-Лемингтон-Спа, Великобритания) — британский функционер в сфере автогонок. Хорнер был руководителем команды Формулы-1 «Red Bull Racing» с момента её создания в 2005 до 2025 год; под его руководством команда выиграла 6 Кубков конструкторов.



Oracle Red Bull Racing (red bull в переводе с англ. — «красный бык») — австрийская автогоночная команда, участвующая в чемпионате «Формулы-1».

