Старый автомобиль — новая проблема: что готовят для водителей

Автоэксперт раскритиковал идею нового налога для владельцев устаревших авто

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Инициатива об увеличении налога и обязательном техосмотре дважды в год для старых автомобилей не выдерживает критики. Об этом Pravda.Ru заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ДПС останавливает авто

По словам эксперта, предлагаемое нововведение вызывает недоумение и не сможет мотивировать россиян на обновление автопарка. Он подчеркнул, что транспортный налог изначально имеет совершенно иную цель.

«Транспортный налог — это целевой сбор, предназначенный для содержания инфраструктуры. Какая связь между возрастом автомобиля и тем, сколько он “портит” дорогу? Никакой. Если налог должен побудить людей покупать новые машины, то он должен быть сопоставим по стоимости с автомобилем. Но в этом случае люди просто перестанут покупать машины», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на абсурдность возрастных ограничений.

«Автомобиль в 14 лет и 6 месяцев ещё нормальный, а в 15 лет и один день — уже "негодный"? Это выглядит просто смешно», — сказал он.

Эксперт также прокомментировал причины старения автопарка в России. По его словам, главная проблема — это высокая стоимость новых автомобилей и рост кредитных ставок.

«Люди растягивают срок владения машиной. Если раньше кредит брали на пять лет, теперь на семь, да и платёж выше. Вот и причина “старения” автопарка», — отметил Попов. «Это предложила ассоциация дилеров, у которых падают продажи. Они решили, что создадут людям дискомфорт, и те побегут покупать. Но не побегут. Видно, они не знают, как работает 196-й Федеральный закон», — заключил эксперт.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что организация готовит законопроект, предусматривающий повышенный налог на автомобили старше 15 лет. Также предлагается проводить техосмотр дважды в год и расширить программу утилизации.