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Пауза в 20 минут, которая может спасти жизнь на трассе — но ей часто пренебрегают

Кислые леденцы и холодный воздух снижают усталость в дороге
Авто

Каждый четвёртый инцидент на загородной трассе происходит по одной и той же, почти банальной причине — водитель просто засыпает за рулём. Сначала слегка щурится, потом начинает моргать чаще обычного, глаза "наливаются" — и вот уже тормоза не срабатывают вовремя. В этот момент даже самый дорогой автомобиль превращается в ловушку. Почему так происходит и как не уснуть в самый неподходящий момент?

Перекрёсток
Фото: flickr.com by Adam Meek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перекрёсток

Когда организм сам выключает водителя

Наибольшую опасность представляют периоды естественного снижения активности организма. Есть четыре фазы, когда особенно тяжело сохранить концентрацию:

  • с 13:00 до 16:00,

  • с 20:00 до 22:00,

  • с 09:00 до 10:00,

  • и особенно — с 02:00 до 04:00.

Именно в эти часы мозг буквально требует отдыха, снижая бдительность и скорость реакции. Если маршрут однообразен, за окном пейзажи меняются лениво, а в салоне — тишина и тепло, заснуть можно почти незаметно.

Почему выспаться — не рекомендация, а обязанность

Главный и самый надёжный способ избежать аварий — садиться за руль только в выспавшемся состоянии. Особенно если предстоит ночная поездка или длительное движение по трассе. Даже такие, казалось бы, "безобидные" препараты, как антигистаминные, могут иметь седативный эффект и стать причиной сонливости.

Если почувствовали усталость в дороге — не геройствуйте. Остановитесь и поспите хотя бы 20 минут. Этот короткий отдых даст 2-3 часа нормального уровня концентрации.

Что делать, если остановиться нельзя

Бывают ситуации, когда остановка невозможна. В таких случаях на помощь приходят простые, но работающие приёмы:

  • Включите энергичную музыку, но не "тяжёлую" — она может вызвать агрессию.

  • Пойте вместе с исполнителем — подпевание активирует дыхание и помогает взбодриться.

  • Двигайтесь: напрягайте мышцы ног, рук, живота - всё, что не мешает управлять авто.

  • Делайте наклоны головы и шеи — это улучшает приток крови к мозгу.

  • Откройте окно — холодный воздух в салоне сразу даёт лёгкий "разгон".

  • Протрите лицо влажной салфеткой или умойтесь холодной водой — это лучше любого кофеина.

Леденцы, кофе и прочие стимуляторы

Не все напитки бодрят одинаково. Хотя кофе — самый популярный выбор, некоторым лучше помогает зелёный чай. Кто-то предпочитает жевать кофейные зёрна или семечки, но этот способ может отвлекать от дороги.

Кислые леденцы действуют быстро и просто: раздражают рецепторы, мозг просыпается. Работают — и не мешают рулить.

Энергетики: да или нет

Энергетические напитки содержат кофеин, гуарану и таурин — и действительно помогают. Но важно помнить:

  • эффект индивидуален,

  • может проявиться не сразу,

  • иногда вызывает раздражительность или тревожность,

  • и не проходит гладко — "откат" тоже может быть резким.

Перед применением в реальной поездке лучше протестировать энергетик в спокойных условиях. И, конечно, не злоупотреблять: регулярное потребление вредно для здоровья.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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