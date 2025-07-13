Что происходит с машиной, если пробиты сразу две шины — и почему одна запаска не спасает

Используйте аэрозольный герметик при проколе двух шин

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Пустая трасса и две пробитые шины. Именно в такие моменты дорога показывает свой самый суровый характер. Одна запаска в багажнике превращается в бесполезную роскошь, а водитель — в участника квеста на выживание. Что делать, когда из вариантов "просто поменять колесо" — только один, и тот не работает?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прокол шин на трассе

Когда одной запаски недостаточно

Повреждение двух шин одновременно — ситуация хоть и редкая, но вполне реальная. Особенно если ехать по неосвещённой дороге с выбоинами или налететь на острый предмет. Часто виновниками становятся саморезы и гвозди, реже — попадание в яму на скорости.

Если лопнула одна шина — спасают стандартный набор и запаска. Но когда повреждены сразу два колеса, приходится искать альтернативные способы решения проблемы.

Первый шаг — осмотр и осторожность

Найти прокол можно даже визуально: чаще всего виновник прячется в протекторе. Главное — не выдёргивать гвоздь или шуруп сразу. Воздух выйдет за секунды, и тогда даже компрессор не поможет дотянуть до ближайшего сервиса.

Почему компрессор — это не роскошь, а необходимость

Электрический насос может буквально спасти дорогу. Пока шина держит хоть немного воздуха, компрессор поможет медленно, но уверенно ехать дальше, периодически подкачивая колесо.

Не забывай следить за давлением — перегрев и потеря управляемости в таком случае могут стать ещё большей проблемой, чем сам прокол.

Когда нет ни насоса, ни эвакуатора

План "Б" — искать попутную машину. Варианты:

Доехать до шиномонтажа на попутке с колесом в руках.

Доехать до ближайшей заправки и купить ремкомплект.

Такие наборы часто включают:

шило,

рашпиль,

клей,

резиновые жгуты для герметизации прокола.

Этого достаточно, чтобы самостоятельно заделать отверстие и добраться до сервиса.

Аэрозольный герметик: временное, но полезное решение

Если времени совсем в обрез — выручит герметик. Его состав заполняет отверстие и застывает внутри, образуя уплотнение. Минус — эффект кратковременный. Пара километров — и всё равно придётся чинить как положено.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая.

