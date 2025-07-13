Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем пуховик: фасоны, цвета и советы по покупке вне сезона
Учёные нашли популяцию тапиров, считавшихся исчезнувшими с 1914 года
Секреты авиаперелетов: что такое пятая свобода воздуха и как ею воспользоваться
Ортодонт Манэ Оганесян рассказала, как исправить прикус без брекетов
Эксперты назвали главные ошибки при выборе и ношении атлетического пояса
Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли
Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов
Биологи допустили возможность огнедышащих животных при наличии защитных механизмов
Гигиенисты назвали срок службы кухонной губки, разделочных досок и текстиля

Что происходит с машиной, если пробиты сразу две шины — и почему одна запаска не спасает

Используйте аэрозольный герметик при проколе двух шин
2:21
Авто

Пустая трасса и две пробитые шины. Именно в такие моменты дорога показывает свой самый суровый характер. Одна запаска в багажнике превращается в бесполезную роскошь, а водитель — в участника квеста на выживание. Что делать, когда из вариантов "просто поменять колесо" — только один, и тот не работает?

Прокол шин на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прокол шин на трассе

Когда одной запаски недостаточно

Повреждение двух шин одновременно — ситуация хоть и редкая, но вполне реальная. Особенно если ехать по неосвещённой дороге с выбоинами или налететь на острый предмет. Часто виновниками становятся саморезы и гвозди, реже — попадание в яму на скорости.

Если лопнула одна шина — спасают стандартный набор и запаска. Но когда повреждены сразу два колеса, приходится искать альтернативные способы решения проблемы.

Первый шаг — осмотр и осторожность

Найти прокол можно даже визуально: чаще всего виновник прячется в протекторе. Главное — не выдёргивать гвоздь или шуруп сразу. Воздух выйдет за секунды, и тогда даже компрессор не поможет дотянуть до ближайшего сервиса.

Почему компрессор — это не роскошь, а необходимость

Электрический насос может буквально спасти дорогу. Пока шина держит хоть немного воздуха, компрессор поможет медленно, но уверенно ехать дальше, периодически подкачивая колесо.

Не забывай следить за давлением — перегрев и потеря управляемости в таком случае могут стать ещё большей проблемой, чем сам прокол.

Когда нет ни насоса, ни эвакуатора

План "Б" — искать попутную машину. Варианты:

  • Доехать до шиномонтажа на попутке с колесом в руках.

  • Доехать до ближайшей заправки и купить ремкомплект.

Такие наборы часто включают:

  • шило,

  • рашпиль,

  • клей,

  • резиновые жгуты для герметизации прокола.

Этого достаточно, чтобы самостоятельно заделать отверстие и добраться до сервиса.

Аэрозольный герметик: временное, но полезное решение

Если времени совсем в обрез — выручит герметик. Его состав заполняет отверстие и застывает внутри, образуя уплотнение. Минус — эффект кратковременный. Пара километров — и всё равно придётся чинить как положено.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье
Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца
Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии
Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере
Виноделие и традиции: этот город рядом с Лионом скрывает загадку, которую не найдёте в путеводителях
Повреждение пистолета на АЗС приравнивается к ДТП
Учёные раскрыли механизм смертельной эволюции растений
Амарантовая мука: выпечка, которая полезна для здоровья
Привычки, улучшающие чистоту в доме, перечислили специалисты по организации быта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.