Цены падают вдвое: китайские автомобили стали обузой для владельцев

Разочарование, убытки и нулевая ликвидность: почему китайские машины теряют доверие

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В Тюмени разгорается локальный автокризис: владельцы китайских автомобилей в панике сбрасывают свои машины, нередко теряя до половины их стоимости.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужские руки на руле автомобиля

После бурного роста интереса в 2022–2024 годах, к середине 2025-го на вторичном рынке начался обвал. По словам местных автодилеров и экспертов, китайские автомобили теряют популярность стремительно, а рынок оказался перенасыщен предложениями.

Как пишет портал nashgorod.ru, в течение последних трёх лет китайские бренды стали вынужденной заменой ушедшим европейским маркам, особенно на фоне санкционного давления и ограниченного выбора. Однако по мере стабилизации рынка, покупатели начали более трезво оценивать приобретения. Многие автомобили, купленные как "временное решение", стали источником финансовых и эксплуатационных проблем.

Цены на ряд популярных моделей упали на 30-50%, и продать китайский кроссовер за сумму более миллиона рублей без значительного дисконта практически невозможно. Причина — потеря доверия. Владельцы, эксплуатировавшие машины год-два, столкнулись с множеством неприятных "сюрпризов": сбои в электронике, проблемы с мультимедиа, некачественное лакокрасочное покрытие и нестабильная работа климатической системы.

Гарантийный ремонт, который должен был стать спасением, зачастую только усугублял ситуацию. Ожидание запчастей может занимать недели, а иногда и месяцы, а конечный результат не всегда удовлетворяет владельцев. Уровень сервиса у китайских брендов в регионе остаётся крайне неравномерным, а число официальных дилеров — ограничено. Это делает каждое обращение в сервис рискованным и дорогостоящим.

К тому же ликвидность китайских автомобилей на вторичке — практически нулевая. Владельцы, купившие авто в кредит или в лизинг, оказались в особенно уязвимом положении: чтобы продать автомобиль, им приходится либо вносить досрочные платежи, либо соглашаться на серьёзные убытки. И всё это — на фоне повышения финансовой грамотности тюменцев, которые всё чаще считают такие сделки невыгодной авантюрой.

Психологический сдвиг также стал заметен: если два года назад китайские машины рассматривались как "бюджетное спасение", то сегодня — как сомнительная покупка, от которой пытаются избавиться. Спрос упал, предложения растут, и это толкает рынок вниз. Уже сейчас на популярных платформах можно найти десятки тысяч предложений по китайским авто в Тюменской области, и всё больше из них "висят" без откликов неделями.

Прогнозы экспертов неутешительны: в ближайшие месяцы цены на подержанные китайские машины продолжат падать, особенно по мере увеличения объёма предложений. Даже относительно "свежие" автомобили рискуют надолго застрять на витрине вторичного рынка. Производители пытаются удержаться, снижая цены и предлагая выгодные акции, но потребитель в Тюмени уже проголосовал — кошельком и недоверием.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.

