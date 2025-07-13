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Что делать, если вы оторвали заправочный пистолет: инструкция для растерянных водителей

Повреждение пистолета на АЗС приравнивается к ДТП
2:20
Авто

Современный ритм жизни с его бесконечными задачами и отвлекающими факторами нередко приводит к рассеянности. Представьте: вы заправляетесь, отвечаете на звонок, обсуждаете что-то важное — и вот уже начинаете движение, забыв вынуть пистолет из бака. Результат — сломанное оборудование и растерянность. Проблема в том, что водители не всегда знают, как действовать в такой ситуации, и в панике могут усугубить последствия.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Пистолет оторван — это ДТП?

Да. С юридической точки зрения, если вы повредили имущество на заправке, это приравнивается к дорожно-транспортному происшествию. А это значит, что:

  • нельзя покидать место;

  • необходимо вызвать ГАИ;

  • и оформить всё документально.

Если вы уехали — даже случайно — это уже статья 12.27 КоАП РФ, и вам грозят:

  • штрафы;

  • лишение прав на 1-1,5 года;

  • либо административный арест на 15 суток.

Совет: если заметили оторванный пистолет не сразу — вернитесь. Это будет доказательством добросовестности и избавит от обвинений в "сокрытии".

Когда ГАИ вызывать обязательно

Если:

  • вы не уверены, какие повреждения нанесены;

  • сотрудники АЗС требуют компенсации;

  • вы сомневаетесь в правомерности их требований.

ГАИ оформляет происшествие как ДТП, и дальше подключается ваша страховая (ОСАГО) - она компенсирует ущерб заправке.

Разрывная муфта — почему это важно

Современные заправки оснащены разрывными муфтами - они:

  • отсоединяют пистолет при нагрузке до 180 кг;

  • предотвращают утечку топлива;

  • легко восстанавливаются за пару минут.

Стоимость одной такой муфты — до 5000 рублей. Это не повод для "выставления счёта" на 50 000 ₽. Если вам называют большую сумму — вызывайте ГАИ и требуйте официальное оформление.

Как закрыть вопрос мирно

Если нет других повреждений, а муфта легко восстанавливается:

  • предложите символическую компенсацию;

  • обязательно получите расписку от управляющего, что претензий к вам нет.

Это застрахует вас от будущих требований и возможных обвинений в "побеге".

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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