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Простой способ сбросить индикаторы на панели: подходит для большинства авто с 2000-х

Метод сброса ошибок включает два поворота ключа и паузу в 20 секунд
2:22
Авто

Автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда на приборной панели вдруг начинают загораться различные индикаторы, сигнализирующие о какой-то неисправности. Но вот парадокс: даже после того как проблема будет решена, лампочки продолжают светиться.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

Почему ошибки остаются, даже если всё исправно

Обычно для сброса ошибок используют профессиональные диагностические устройства, но не у всех владельцев машин есть доступ к таким приборам. Более того, визит в сервисный центр может обернуться дополнительными расходами и потерей времени. А вот отключение клемм аккумулятора, хотя и кажется универсальным методом, помогает далеко не всегда. Особенно в новых моделях автомобилей — там сброс может оказаться временным или вовсе неэффективным.

Пошаговый способ сброса ошибок без оборудования

Вот что нужно предпринять для гарантированного сброса ошибок: полностью отключите все системы автомобиля. Убедитесь, что выключены фары, климат-контроль и аудиосистема — это снизит нагрузку на электронику.

Затем аккуратно вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение, при котором загораются индикаторы, но мотор не запускается. Подождите около 20 секунд — этого достаточно, чтобы блок управления просканировал все датчики. Верните ключ в исходное положение и повторите процедуру ещё раз. Затем извлеките ключ, вставьте его обратно и заведите двигатель. Спустя несколько секунд ошибки на панели должны исчезнуть.

Когда метод сработает, а когда нет

Этот способ эффективен на автомобилях с начала 2000-х годов, включая марки Volkswagen, Audi, Volvo, Skoda, Chevrolet и другие. Он помогает в случае, если причина неисправности уже устранена, или если ошибка вызвана программным сбоем. Тогда перезагрузка блока управления приводит к тому, что система обновляет информацию и сигнал пропадает.

Но если сбой вызван реальной механической поломкой или неисправностью какого-либо датчика, такая перезагрузка не даст результата — ошибки появятся снова. В таком случае необходимо провести полноценную диагностику и устранить первопричину.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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