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Кто обязан сдать назад, если дворовая дорога слишком узкая для участников движения

Что делать, если две машины не разъехались во дворе — приоритеты и практика
2:33
Авто

При движении автомобилей во дворах жилых домов часто возникают спорные ситуации. Многие водители либо не знают, либо намеренно обходят стороной установленные нормы, что особенно опасно на узких участках, где каждый манёвр может превратиться в источник конфликтов или даже аварий.

Узкий двор и две машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Узкий двор и две машины

Что говорит ПДД о выезде из двора

Не редкость, когда при выезде с дворового проезда автомобили сталкиваются с непростой задачей — проехать через узкое место, где едва помещается одно транспортное средство. И если в обычное время такая ситуация создаёт дискомфорт, то в зимний период, когда сугробы буквально съедают часть проезжей части, она становится весьма затруднительной.

На первый взгляд кажется, что приоритет должен быть у того, кто въезжает с главной дороги. Однако правила дорожного движения дают чёткий и однозначный ответ: при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу всем участникам движения, включая пешеходов.

Кто в приоритете — водитель или пешеход

Прилегающие территории — такие как дворы, заправки, парковки — подчиняются особым правилам. Здесь пешеходы имеют приоритет. Но даже они обязаны двигаться с оглядкой и не мешать транспорту.

Водителям при этом необходимо помнить: при любом манёвре на въезде или выезде с таких участков нужно уступить дорогу как пешеходам, так и автомобилям, движущимся по основной дороге. Особенно это важно на перекрёстках, где отсутствуют знаки приоритета.

Как быть, если машины столкнулись лоб в лоб

Сложнее всего — на узких дворовых проездах. Здесь ПДД молчат. Формальных указаний, кто должен уступать в ситуации "лоб в лоб", нет. Поэтому действовать придётся по обстановке. Часто оптимальным вариантом будет пропустить того, кто выезжает из двора.

Если оба автомобиля уже остановились "в лоб", уступать должен тот, кому проще сдать назад: меньше расстояние до свободного участка, нет помех, лучше покрытие. Иногда легковушке проще уступить, чем габаритному фургону — и это тоже надо учитывать.

Что важно запомнить

Здравый смысл и уважение — главные инструменты при манёврах в дворах. Даже если закон не даёт точного ответа, важно не искать правду любой ценой, а решить ситуацию без конфликтов и рисков.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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