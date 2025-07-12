Ошибка, из-за которой можно потерять права: неправильно включённый поворотник

Указатели поворотов — это один из базовых элементов безопасности на дороге, позволяющий своевременно информировать других водителей о своих намерениях. Однако даже такой, казалось бы, очевидный вопрос, как сигнал при выезде с второстепенной дороги, вызывает споры.
На перекрёстках с острым углом съезда с второстепенной дороги неопытные водители часто теряются. Кто-то включает левый поворотник, чтобы быть заметнее, другие — правый, ссылаясь на букву закона.
Нужно помнить, что приоритет всегда у того, кто уже едет по главной дороге. Въезжающий с второстепенной — уступает. Но чтобы не создавать дополнительную опасность и не вводить других в заблуждение, поворотник нужно выбирать корректно.
Некоторые автомобилисты включают левый сигнал, полагая, что так их будет проще заметить. Особенно на острых перекрёстках, когда правый поворотник не виден водителям, движущимся по главной. Иногда левый сигнал используется даже при перестроении сразу после въезда, что уже является нарушением.
Такой подход не только противоречит ПДД, но и может спровоцировать аварию, так как другие участники движения неправильно интерпретируют ваши действия.
Разъяснение даёт пункт 8.1 Правил дорожного движения РФ. Там чётко указано: сигнал должен соответствовать фактическому направлению манёвра. Если вы поворачиваете направо, должен быть включён правый поворотник, даже если он плохо виден из-за конфигурации перекрёстка.
Левый сигнал допустим только при повороте налево или развороте. Использовать его для обозначения поворота направо — нарушение и потенциальный источник путаницы.
Если вы съезжаете с второстепенной дороги на главную под острым углом, всегда включайте правый поворотник. Это будет корректно с точки зрения ПДД. Даже если он не очень заметен, вы останетесь в правовом поле и не создадите ложных ожиданий у водителей, движущихся по главной.
Указатель поворота - световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот.
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