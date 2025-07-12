Когда сотрудник ГИБДД имеет право забирать карту памяти и как себя вести водителю

Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия

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Иногда инспекторы ДПС могут попросить водителя передать карту памяти из видеорегистратора. Стоит ли соглашаться на это требование и как действовать в подобной ситуации — разберёмся по шагам.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеорегистратор в машине

Когда сотрудники ДПС вправе потребовать запись

Видеорегистратор сегодня стал почти обязательным гаджетом в салоне. Он фиксирует не только поведение других водителей, но и действия сотрудников ГИБДД. Такая запись может стать весомым аргументом при разбирательствах, подаче жалобы или судебном процессе. Бывает, что инспектор просит передать карту памяти или сам видеорегистратор — особенно если речь идёт о ДТП или правонарушении.

Согласно регламенту МВД, инспектор имеет право изъять запись, если на ней зафиксированы доказательства. Но это возможно только при соблюдении ряда условий.

Какие условия обязательны для изъятия

Во-первых, должны присутствовать два понятых. Если понятых нет, то процедура изъятия должна быть задокументирована на видео. Это обязательное требование, без которого передача карты памяти может быть признана незаконной.

Во-вторых, необходимо составление протокола. В нём указываются все данные владельца устройства, обстоятельства изъятия, а также описание самой карты или устройства.

В-третьих, водитель имеет право получить копию записи. Если скопировать её на месте невозможно, инспектор обязан сделать это позже и передать водителю в течение пяти дней.

Что делать водителю

Когда инспектор просит передать карту, не стоит паниковать. Главное — внимательно следить, чтобы процедура соответствовала закону. Не подписывайте пустые или неоформленные протоколы и требуйте, чтобы присутствовали понятые или велась видеосъёмка. Это ваша защита в спорной ситуации.

Не отказывайтесь резко от передачи — это может быть расценено как сопротивление законному требованию. Вместо этого настаивайте на соблюдении всех процессуальных шагов. Такие записи могут действительно помочь установить истину и даже сыграть ключевую роль при защите вашей невиновности.

Можно ли передать запись по собственной инициативе

Если вы стали свидетелем ДТП или другого серьёзного события, вы вправе сами предоставить запись сотрудникам полиции, пострадавшим или суду. Это не только законно, но и может стать реальной помощью в расследовании и спасении чьих-то жизней.

Следите за тем, чтобы ваши права не нарушались, и помните: закон всегда на стороне тех, кто знает, как себя вести.

Уточнения

Ка́рта па́мяти (иногда неправильно флеш-ка́рта) — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации.

