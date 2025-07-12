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Что делать, если забыли водительские права дома: штрафы, эвакуация и нюансы закона

Электронные права в Госуслугах не заменяют оригинал по закону
2:19
Авто

Почти каждому водителю знакома ситуация, когда уже в пути вспоминаешь: права остались дома. Паника, сомнения — ехать дальше или возвращаться? Но не всё так страшно, как кажется.

Что грозит за отсутствие прав при себе

Если вас остановит инспектор ГИБДД, а удостоверения при себе не окажется, но оно есть в базе — предусмотрен штраф 500 рублей. Это регламентировано как отсутствие документов при себе, а не управление без права.

Другое дело, если водитель в принципе не имеет водительского удостоверения - за это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины на штрафстоянку. То же самое произойдёт, если инспектор не сможет установить наличие прав.

Что предъявить вместо прав

Если водительские права остались дома, предъявите паспорт. Сотрудник полиции может проверить по базе, есть ли у вас действующее удостоверение. Аналогичная схема работает, если забыто свидетельство о регистрации автомобиля (СТС).

Штрафы для собственника и другого водителя

Если за рулём оказался не владелец авто, а, например, его друг без прав при себе:

  • водителю грозит штраф в 500 рублей;

  • владельцу — 3000 рублей за передачу управления лицу без документов.

Если же этот водитель не вписан в ОСАГО, добавляется ещё одно нарушение — эксплуатация автомобиля без страхового покрытия. Это приведёт к штрафу 800 рублей, а при ДТП — к более серьёзным проблемам.

Можно ли использовать электронные версии документов

Да, приложение "Госуслуги Авто" позволяет хранить цифровые копии прав и СТС. По закону они не заменяют оригиналы, но в ряде случаев помогают избежать недоразумений и задержек.

Важно: не стоит спорить с инспектором или отказываться предъявить данные — это может быть расценено как отказ от сотрудничества и привести к дополнительным санкциям.

Если забыли документы, но они у вас есть — не паникуйте. Главное, чтобы инспектор мог их найти в базе. Но всё же лучше перед поездкой проверять, всё ли вы взяли с собой — ведь даже небольшая забывчивость может обернуться серьёзными расходами.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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