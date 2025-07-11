Секреты безопасной продажи авто: как не стать должником из-за нового владельца

Продажа автомобиля на вторичном рынке — это не только бумажная формальность, но и потенциальный юридический риск. Даже если вы уже простились со своей машиной, расслабляться рано: если покупатель не спешит с регистрацией в ГИБДД, все проблемы, связанные с авто, могут лечь на ваши плечи.
По закону, новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней с момента покупки. В противном случае ему грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Однако на практике это требование часто игнорируется. Особенно этим грешат перекупщики, которые переоформляют договор каждые 10 дней, подделывая подписи и даты, продолжая кататься на машине без регистрации.
Пока авто официально числится за вами, все штрафы за нарушения ПДД будут приходить на ваше имя. Иногда за считаные недели может накопиться десяток и более штрафов. Оспорить их возможно — но только через суд или ГИБДД, с предоставлением договора купли-продажи. Этот процесс требует времени, сил и далеко не всегда заканчивается в вашу пользу.
Ещё одна распространённая ловушка — налог на транспорт. Если машина всё ещё числится за вами, налоговая служба продолжит начислять обязательные платежи. Особенно ощутимым это становится в случае мощного авто, когда сумма налога может исчисляться десятками тысяч рублей. Проблема проявится не сразу — налоговое уведомление придёт лишь в следующем году.
Проверить статус регистрации легко на сайте ГИБДД — достаточно ввести VIN автомобиля. Обновления в системе происходят в реальном времени, так что вы можете оперативно отследить, числится ли машина ещё за вами.
Если после истечения 10-дневного срока автомобиль всё ещё числится за вами, стоит сначала связаться с покупателем. Возможно, он просто забыл или отложил оформление. Но если человек игнорирует просьбы, медлить нельзя — лучше снять авто с учёта самостоятельно.
Проще всего воспользоваться порталом "Госуслуги". Достаточно заполнить заявление, прикрепить фото или скан договора купли-продажи и отправить запрос. После его обработки транспорт будет снят с учёта. Это освободит вас от штрафов и налогов, даже если новый владелец не предпримет никаких действий. Если онлайн-сервис недоступен, остаётся личное посещение МРЭО — дольше, но так же эффективно.
Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.
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