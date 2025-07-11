Секреты безопасной продажи авто: как не стать должником из-за нового владельца

ГАИ напомнила о 10-дневном сроке регистрации авто после покупки

2:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажа автомобиля на вторичном рынке — это не только бумажная формальность, но и потенциальный юридический риск. Даже если вы уже простились со своей машиной, расслабляться рано: если покупатель не спешит с регистрацией в ГИБДД, все проблемы, связанные с авто, могут лечь на ваши плечи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сдача номеров в ГАИ

Почему важно соблюдение 10-дневного срока

По закону, новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней с момента покупки. В противном случае ему грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Однако на практике это требование часто игнорируется. Особенно этим грешат перекупщики, которые переоформляют договор каждые 10 дней, подделывая подписи и даты, продолжая кататься на машине без регистрации.

Какие последствия ждут прежнего владельца

Пока авто официально числится за вами, все штрафы за нарушения ПДД будут приходить на ваше имя. Иногда за считаные недели может накопиться десяток и более штрафов. Оспорить их возможно — но только через суд или ГИБДД, с предоставлением договора купли-продажи. Этот процесс требует времени, сил и далеко не всегда заканчивается в вашу пользу.

Не забудьте о транспортном налоге

Ещё одна распространённая ловушка — налог на транспорт. Если машина всё ещё числится за вами, налоговая служба продолжит начислять обязательные платежи. Особенно ощутимым это становится в случае мощного авто, когда сумма налога может исчисляться десятками тысяч рублей. Проблема проявится не сразу — налоговое уведомление придёт лишь в следующем году.

Как проверить, кто владеет автомобилем

Проверить статус регистрации легко на сайте ГИБДД — достаточно ввести VIN автомобиля. Обновления в системе происходят в реальном времени, так что вы можете оперативно отследить, числится ли машина ещё за вами.

Что делать, если новый владелец тянет с регистрацией

Если после истечения 10-дневного срока автомобиль всё ещё числится за вами, стоит сначала связаться с покупателем. Возможно, он просто забыл или отложил оформление. Но если человек игнорирует просьбы, медлить нельзя — лучше снять авто с учёта самостоятельно.

Как снять авто с учёта через Госуслуги

Проще всего воспользоваться порталом "Госуслуги". Достаточно заполнить заявление, прикрепить фото или скан договора купли-продажи и отправить запрос. После его обработки транспорт будет снят с учёта. Это освободит вас от штрафов и налогов, даже если новый владелец не предпримет никаких действий. Если онлайн-сервис недоступен, остаётся личное посещение МРЭО — дольше, но так же эффективно.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

