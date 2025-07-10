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Jeep Compass 4xe 2026: всё, что улучшили — и почему вы этого не увидите

Jeep усилил возможности Compass 4xe, но доступен он не всем
3:03
Авто

Компания Jeep официально представила обновлённый Compass 4xe 2026 модельного года, но для многих поклонников марки новинка остаётся лишь красивой картинкой на экране.

Jeep Compass
Фото: Jeep is licensed under public domain
Jeep Compass

Представленный почти два месяца назад, анонс был скуп на подробности, делая акцент в основном на электрической версии. Однако теперь появились детали, раскрывающие, насколько серьёзно Compass подготовили к новым условиям — и насколько ограниченным окажется доступ к этим обновлениям.

Главный акцент — на внедорожные качества. Подвеску приподняли на 10 мм, что улучшило геометрию автомобиля. Новые бамперы обеспечивают увеличенные углы заезда (27°), съезда (21°) и рампы (16°), что делает Compass 4xe куда более уверенным на пересечённой местности. Передний бампер покрыт чёрным защитным пластиком, а капот дополнен матовой наклейкой, уменьшающей блики на солнце. Сзади установлен буксировочный крюк, а колёса оснастили 19-дюймовыми шинами с высокой боковиной — отличное решение для лёгкого бездорожья и разбитых дорог.

В салоне также произошли практичные изменения. Обивка сидений выполнена в сочетании коричневого и чёрного цветов и покрыта полиуретаном. Такой материал не только визуально привлекателен, но и устойчив к загрязнениям и легко чистится. Это идеальный вариант для тех, кто использует автомобиль в активных условиях: путешествия, загородные поездки, дети и домашние животные. Задние сиденья имеют защитные накладки на спинках, чтобы избежать повреждений при перевозке багажа. В стандартную комплектацию также включены резиновые коврики повышенной износостойкости — ещё один намёк на утилитарную направленность модели.

Но есть важное «но». Compass 2026 года выпускается исключительно на заводе в Италии. И хотя технически автомобиль является продуктом глобального бренда, на практике доставка в США осложнена. Высокие тарифы на импорт из Европы делают поставки модели в Америку экономически невыгодными. По информации от концерна Stellantis, пока не найден обходной путь, позволяющий вывести модель на североамериканский рынок. А это значит, что для многих потенциальных покупателей Compass 4xe останется недоступным.

Таким образом, Jeep обновил Compass до уровня действительно крепкого и технологичного кроссовера, подходящего для приключений и ежедневного использования. Однако ограниченная география производства и логистические барьеры лишают модель её глобального потенциала. К сожалению, улучшенные возможности Compass 4xe — это именно тот случай, когда «лучше» не значит «доступнее».

Уточнения

Jeep Compass — компактный кроссовер, выпускающийся с 2006 года «внедорожным» подразделением Chrysler — Jeep.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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