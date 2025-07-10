Jeep Compass 4xe 2026: всё, что улучшили — и почему вы этого не увидите

Jeep усилил возможности Compass 4xe, но доступен он не всем

3:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Jeep официально представила обновлённый Compass 4xe 2026 модельного года, но для многих поклонников марки новинка остаётся лишь красивой картинкой на экране.

Фото: Jeep is licensed under public domain Jeep Compass

Представленный почти два месяца назад, анонс был скуп на подробности, делая акцент в основном на электрической версии. Однако теперь появились детали, раскрывающие, насколько серьёзно Compass подготовили к новым условиям — и насколько ограниченным окажется доступ к этим обновлениям.

Главный акцент — на внедорожные качества. Подвеску приподняли на 10 мм, что улучшило геометрию автомобиля. Новые бамперы обеспечивают увеличенные углы заезда (27°), съезда (21°) и рампы (16°), что делает Compass 4xe куда более уверенным на пересечённой местности. Передний бампер покрыт чёрным защитным пластиком, а капот дополнен матовой наклейкой, уменьшающей блики на солнце. Сзади установлен буксировочный крюк, а колёса оснастили 19-дюймовыми шинами с высокой боковиной — отличное решение для лёгкого бездорожья и разбитых дорог.

В салоне также произошли практичные изменения. Обивка сидений выполнена в сочетании коричневого и чёрного цветов и покрыта полиуретаном. Такой материал не только визуально привлекателен, но и устойчив к загрязнениям и легко чистится. Это идеальный вариант для тех, кто использует автомобиль в активных условиях: путешествия, загородные поездки, дети и домашние животные. Задние сиденья имеют защитные накладки на спинках, чтобы избежать повреждений при перевозке багажа. В стандартную комплектацию также включены резиновые коврики повышенной износостойкости — ещё один намёк на утилитарную направленность модели.

Но есть важное «но». Compass 2026 года выпускается исключительно на заводе в Италии. И хотя технически автомобиль является продуктом глобального бренда, на практике доставка в США осложнена. Высокие тарифы на импорт из Европы делают поставки модели в Америку экономически невыгодными. По информации от концерна Stellantis, пока не найден обходной путь, позволяющий вывести модель на североамериканский рынок. А это значит, что для многих потенциальных покупателей Compass 4xe останется недоступным.

Таким образом, Jeep обновил Compass до уровня действительно крепкого и технологичного кроссовера, подходящего для приключений и ежедневного использования. Однако ограниченная география производства и логистические барьеры лишают модель её глобального потенциала. К сожалению, улучшенные возможности Compass 4xe — это именно тот случай, когда «лучше» не значит «доступнее».

Уточнения

Jeep Compass — компактный кроссовер, выпускающийся с 2006 года «внедорожным» подразделением Chrysler — Jeep.

