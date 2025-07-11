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Как понять, что подержанный автомобиль в хорошей форме: признаки в документах

Отсутствие сервисной книжки может указывать на скрытые дефекты автомобиля
3:09
Авто

Когда-то пробег автомобиля был чуть ли не единственным критерием оценки его надёжности. Считалось, что японец легко пройдёт 300 тысяч, а старый "немец" и вовсе — миллион. Но времена изменились: сегодня всё решает не происхождение машины, а качество её содержания.

Поломка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поломка авто

Как изменился подход к пробегу

В 2000-х водитель знал: Mercedes с механикой, привезённый из Германии, даже с пробегом 350 тысяч км — всё ещё надёжный зверь. Особенно если машина служила в такси и регулярно обслуживалась. Сегодня всё иначе: Toyota делают в Китае, Kia — в Казахстане, Haval — в Туле. Национальность бренда больше не означает безупречное качество.

Сервисная история важнее страны производства

Современные авто, особенно 5-7-летние, имеют схожие условия эксплуатации: суровые зимы, соль на дорогах, пробки. Поэтому "долгожительство" машины зависит от сервисной истории, а не логотипа на капоте. Главное — где и как авто обслуживалось.

Почему так важно официальное ТО

Покупка машины у первого владельца, прошедшей все ТО у дилера, — реальный шанс избежать скрытых проблем. В сервисной книжке будут записи обо всех заменах и проверках, а официальные базы позволят восстановить всю историю эксплуатации. Это снижает риск неожиданной поломки сразу после покупки.

Если сервисной истории нет

Авто может выглядеть идеально и стоить дорого — но без подтверждённого обслуживания это пустая оболочка. Чем заливали, какие детали ставили, что и когда ломалось — неизвестно. И такие покупки чаще всего заканчиваются дорогостоящими ремонтами в течение первых же месяцев владения.

Что должно быть заменено к 90 000 км

За пять лет городская машина в среднем проезжает около 70-90 тысяч км. К этому времени наступает час "дорогих" процедур: замена ремня ГРМ, тормозной и трансмиссионной жидкостей, свечей, тормозных колодок и дисков. Часто требуют внимания амортизаторы и пружины. Комплексная замена может стоить от 150 000 рублей.

Почему после 90 тысяч км многие продают авто

Обычно к этому моменту завершаются кредитные платежи, и владельцы предпочитают продать авто, чтобы не вкладываться в большие ремонты. Следующему покупателю остаётся "бомба с часовым механизмом": неустранённые проблемы проявятся через пару тысяч километров.

Что должно насторожить при покупке

Если колодки менялись каждые 20 тысяч км — это сигнал: за рулём был агрессивный водитель. Такой стиль вождения ведёт к повышенному износу двигателя, подвески и тормозной системы. А если пробег превысил 120 тысяч и нет подтверждений своевременного обслуживания — сделка превращается в лотерею.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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