Эксперт предупредил о летних привычках водителей, которые вредят автомобилю

Как не угробить кондиционер и стеклоомыватели летом

3:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Летний сезон — не только время отпусков, но и серьёзное испытание для автомобиля. Именно в тёплое время года многие водители допускают ошибки, которые приводят к дорогостоящим поломкам и преждевременному износу автомобиля.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Особенно это актуально при высоких температурах и активной эксплуатации машины в городских условиях и на трассе.

Руководитель автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман перечислил наиболее часто встречающиеся ошибки:

Первый скрытый враг — жара. При высоких температурах даже незначительные проблемы могут быстро перерасти в серьёзные неисправности. Больше всего страдает система охлаждения двигателя: перегрев, течи, пробки в радиаторе. Также часто выходят из строя кондиционеры, генераторы и аккумуляторы. Чтобы избежать беды, необходимо регулярно менять технические жидкости, смазывать шлицы и следить за состоянием радиаторов и вентиляторов. Простая профилактика может спасти мотор от перегрева, а вас — от внезапной поломки посреди дороги.

Второй риск — самостоятельный ремонт. Многие автовладельцы летом берутся за "обслуживание" машины своими силами, что зачастую оборачивается проблемами. Особенно опасно мыть двигатель, дроссельную заслонку или воздушный фильтр без демонтажа — это может привести к короткому замыканию, поломке датчиков или даже полной остановке работы двигателя. Попытки промыть радиаторы и интеркулеры сами по себе могут закончиться замятием сот, что существенно снизит эффективность охлаждения. Лучше доверить эти работы профессионалам.

Третий источник вреда — солнце и агрессивная среда. Лакокрасочное покрытие страдает не только от ультрафиолета, но и от липких почек деревьев, пыльцы, смолы, а также неправильной чистки. В попытке оттереть загрязнение владельцы используют подручные средства и агрессивную бытовую химию, что может привести к химическим ожогам и порче краски. Эксперты рекомендуют применять специализированную автохимию, регулярно наносить воск или керамическое покрытие, и по возможности защищать машину от солнца.

Четвёртая проблема — использование воды вместо специальной омывающей жидкости. Это кажется безобидным, но может привести к отложению солей и образованию известкового налёта в бачках и шлангах. В результате — поломка насосов омывателей лобового стекла и фар. Особенно страдают системы с тонкими фильтрами и форсунками. Решение простое: использовать только качественную летнюю стеклоомывающую жидкость.

Наконец, кондиционер. Многие автолюбители доверяют его обслуживание случайным "мастерам" на обочине, что приводит к неправильной заправке. Часто добавляют только фреон, забывая про масло, необходимое для смазки компрессора. Со временем это приводит к его перегреву и выходу из строя. По словам эксперта, кондиционер требует обслуживания минимум раз в три года с обязательной промывкой, заменой фильтров, дезинфекцией и проверкой дренажей.

Летняя небрежность может обойтись очень дорого. Забота о мелочах сегодня — это залог надёжной и долговечной работы автомобиля в будущем.

Уточнения

Интеркулер (англ intercooler, буквально — промежуточный охладитель) — элемент систем агрегатного наддува, выполняющий функцию охлаждения наддувочного воздуха и, как следствие, повышения его плотности.

