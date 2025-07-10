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Почему китайские авто провалились в России: пример неудачных брендов

Китайские машины в России: когда хорошее — не значит нужное
2:47
Авто

Российский рынок автомобилей, несмотря на всплеск интереса к китайским моделям, оказался не таким уж простым для новых игроков из Поднебесной.

Changan Lamore
Фото: wikimedia by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan Lamore

Многие китайские производители пытаются штурмовать рынок без должной подготовки: не анализируют спрос, не адаптируют продукцию к локальным условиям, не учитывают потребности аудитории, отмечает автоэксперт Александр Ковалёв.

В итоге даже технически интересные и конкурентоспособные модели оказываются никому не нужными.

Один из ярких примеров — Changan Lamore. В 2023 году марка Changan начала активное продвижение на российском рынке, представив модель Lamore как более крупную и технологичную альтернативу популярному Uni-V. Lamore предлагает современное оснащение, хорошую динамику и привлекательный дизайн. Однако автомобиль попал в неудобную ценовую нишу: между более доступным Uni-V и кроссоверами самой марки. Он не заинтересовал корпоративный сегмент и не стал хитом среди частных покупателей. В результате — всего около 70 проданных автомобилей в месяц.

Неудачей также стали гибридные версии Chery Tiggo 7 Pro PHEV и Tiggo 8 Pro PHEV. Несмотря на современную силовую установку и технически грамотную реализацию, модели столкнулись с серьёзными барьерами. Цена оказалась слишком высокой, полного привода не было, а гибридные технологии остаются для большинства российских автолюбителей экзотикой. Основная аудитория Chery — это семейные, прагматичные водители, ориентирующиеся на надёжность, экономичность и простоту. Для них гибриды — это пока слишком сложно, дорого и непрактично. Как следствие — продажи гибридов остались символическими.

Кроме того, провалились попытки малоизвестных китайских брендов выйти на российский рынок. Haima, VGV, Forthing, Livan и другие компании вывели на рынок свои модели, но без полноценной маркетинговой стратегии, без развитой дилерской сети и без инвестиций в узнаваемость. В условиях высокой конкуренции и отсутствия доверия со стороны покупателей, такие машины просто остаются незамеченными. Даже если они обладают привлекательными характеристиками, без поддержки и присутствия на рынке им не пробиться.

Всё это показывает: одного технического совершенства мало. Российский рынок требует адаптации, локализации, понимания поведения потребителей и выстраивания устойчивого имиджа бренда. Без этих шагов даже лучшие модели обречены на провал.

 

Уточнения

Changan Lamore (逸达, Yida) — среднеразмерный автомобиль, выпускающийся с 2023 года китайской компанией Changan.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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