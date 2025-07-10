Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле

Один простой приём — и вы проверите свет в машине без посторонней помощи

Как проверить световые приборы автомобиля без помощника — инструкция для водителей
2:25
Авто

Перед каждой поездкой водителю важно убедиться в исправной работе всех световых приборов: фар, габаритов, стоп-сигналов, поворотников. Это нужно не только для безопасности, но и чтобы избежать штрафов. Однако что делать, если рядом нет помощника, а всё нужно проверить прямо сейчас?

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Зачем проверять светотехнику

Проблемы со светом могут стать причиной ДТП, особенно в тёмное время суток или в плохую погоду. Перегоревшая лампа стоп-сигнала, например, может привести к тому, что сзади идущая машина вовремя не затормозит. Поэтому регулярная проверка — простое, но важное правило.

Проверка без помощника — возможно ли

На первый взгляд может показаться, что без второго человека не обойтись. Особенно сложно проверить стоп-сигналы, ведь для их активации нужно нажать педаль тормоза. Но выход есть — и он очень простой.

Универсальный лайфхак

Чтобы самостоятельно проверить световую систему, достаточно найти ровную вертикальную поверхность — например, стену дома, гаража или даже забор. Сначала подъезжайте передом к стене. Включайте ближний и дальний свет, поворотники, габаритные огни. Отражение от фар и сигналов будет видно сразу.

После этого осторожно развернитесь задней частью автомобиля к той же стене. Включите аварийку и попробуйте нажать на педаль тормоза. Если нужно, подложите под неё что-нибудь тяжёлое — например, бутылку с водой или плотную сумку. Так удастся проверить и работу стоп-сигналов, не выходя из машины.

Когда такой способ особенно полезен

Если вы уезжаете рано утром или поздно вечером, а рядом никого нет, лайфхак с отражением от стены становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он поможет не только быстро убедиться в исправности светотехники, но и выявить неисправности — например, когда одна из ламп не горит или мигает слишком быстро.

Что делать, если отражения нет

Если какое-то из отражений отсутствует или выглядит тусклым, не откладывайте проверку. Возможно, перегорела лампа, нарушен контакт или возникла проблема с предохранителями. Лучше всё устранить до выезда, чем потом попасть в неприятную ситуацию в пути.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле
Ученые прогнозируют исчезновение крупных млекопитающих в ближайшие 200 лет
Цена яиц ниже себестоимости: депутаты требуют объяснений — как это возможно?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.