Лампочка загорелась — и началось: это происходит с машиной, если ездить почти на пустом баке

Механики рассказали, чем опасна езда с минимальным остатком топлива

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Некоторые автомобилисты привыкли заезжать на заправку только тогда, когда топливная лампочка уже горит ярче фар. Но за этой привычкой скрываются опасности, способные привести к серьёзному и дорогостоящему ремонту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Что происходит, когда бензин на исходе

Даже если кажется, что запаса топлива хватит до ближайшей заправки, лучше не доводить бак до минимума. На дне любого топливного бака скапливаются осадки — частицы грязи, ржавчины и другие примеси, попадающие в бак вместе с топливом. Пока бензина или дизеля достаточно, вся эта муть остаётся внизу и не попадает в систему подачи.

Но как только топлива остаётся совсем немного, насос начинает втягивать всё подряд, включая вредные примеси. Они засоряют топливный фильтр, забивают форсунки и увеличивают нагрузку на насос. И если последние литры бензина в баке стали привычным источником поездок — рано или поздно придётся чинить топливную систему.

Как действовать правильно

Загорелась лампочка? Это не сигнал "поездим ещё немного", а напоминание, что пора на заправку. Лучше заехать заранее, чем потом тратить деньги на ремонт. Оптимально держать бак как минимум наполовину полным — так топливный насос будет работать стабильнее, а загрязнения не попадут в систему.

Особенно важно не допускать "пустоты" зимой, когда замерзшее топливо или конденсат могут привести к ещё более серьёзным проблемам, вплоть до остановки автомобиля в пути.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

