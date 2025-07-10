Если вы продаёте машину не в это время — теряете деньги: когда продавать авто

Эксперты назвали лучший срок и сезон для продажи автомобиля

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Продажа машины — вопрос не только цены, но и времени. Кто-то расстаётся с автомобилем слишком рано, теряя деньги, а кто-то наоборот — тянет до последнего, пока транспорт не начнёт сыпаться на глазах. Чтобы избежать ошибок, стоит помнить о двух ключевых факторах: срок эксплуатации и сезон.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Оптимальный возраст автомобиля

Лучшее время для продажи — пятый год владения машиной. К этому моменту авто уже не новое, но и серьёзных проблем с ним обычно ещё не возникает. Автомобиль выглядит привлекательно: у него в порядке кузов, рабочие узлы, а цена — гораздо ниже, чем у новых моделей. Это и привлекает большинство покупателей.

Если тянуть дольше, велика вероятность, что начнут сказываться возрастные болезни: появится коррозия, потребуется капитальный ремонт подвески, двигателя или коробки. В таком случае потенциальным покупателям придётся делать дорогостоящую диагностику и торг будет не в вашу пользу.

Почему важно время года

Весна и лето — лучшие сезоны для продажи. Люди активнее, дороги сухие, тест-драйвы комфортны, а дни длинные. Именно в это время наблюдается рост интереса к покупке автомобилей, особенно у тех, кто планирует путешествовать или менять транспорт перед отпуском.

Осенью интерес к покупке падает: люди переключаются на бытовые дела, учёбу, подготовку к зиме. Зимой же рынок почти замирает — морозы, снег, короткий день и общее нежелание заниматься поиском машины снижают спрос. Поэтому в холодное время продавцу чаще приходится уступать в цене, чтобы ускорить сделку. Если хотите продать машину быстро и дорого — делайте это в тёплое время года, не дожидаясь, пока пробег и возраст автомобиля скажутся на его цене и состоянии. Пятый год — точка, когда автомобиль ещё радует, но уже готов к новому владельцу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

