Места в багажнике не хватило: вот куда класть вещи в машине

Эксперты назвали способ хранения вещей в авто при переполненном багажнике

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Ситуация, знакомая многим водителям: багажник забит под завязку, а вещи всё ещё не помещаются. Куда деть коробки, сумки, пакеты и инструменты, чтобы они не мешали и не создавали опасность при движении?

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rover 75

На первый взгляд может показаться, что единственный выход — разложить всё по салону. Но у этого подхода есть очевидные минусы: при резком торможении или повороте предметы начинают "летать" по машине, что не только раздражает, но и опасно.

Простой и удобный способ

Хорошее решение — использовать дополнительное место над задним рядом сидений. Достаточно натянуть сетку от одной стороны салона к другой, чтобы создать безопасное пространство для хранения вещей. Туда удобно положить лёгкие, но объёмные предметы: пледы, куртки, детские игрушки, подушки или дорожные принадлежности.

Такая сетка помогает поддерживать порядок, не мешает обзору и защищает пассажиров от случайно соскользнувших предметов. Особенно она пригодится в дальней дороге или при переезде, когда каждый сантиметр в салоне на вес золота.

Альтернатива для небольших предметов

Если перевозите что-то компактное — бутылки, очки, гаджеты — подойдёт навесная корзина, которая крепится к задней части переднего сиденья. Она создаёт удобный карман для мелочей, которые в противном случае были бы раскиданы по салону.

Главное — перед установкой убедитесь, что корзина не мешает пассажирам и не ограничивает движение водителя. Тогда езда останется комфортной, а порядок в салоне сохранится даже при полной загрузке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

