Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандальный отпуск: немец стал виновником разрушения скульптуры
Способы правильной сушки кухонных полотенец в домашних условиях
Авокадо, рыба и орехи: полезные жиры для женщин старше 40 лет
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Суд взыскал долг с супруга Анастасии Ивлеевой: подробности
Канадское исследование: просмотр роликов с собаками помогает снизить уровень тревоги
Удаление хрена на даче: плёнка, селитра и гербициды
Астрономы из Университета Портсмута объяснили расхождения в скорости расширения Вселенной
Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан

Секретное кухонное средство избавит авто от затхлого запаха — узнайте, что это

Пищевая сода и кофейная гуща устраняют запах в салоне авто — как использовать
2:26
Авто

Неприятный запах в салоне автомобиля — проблема, с которой сталкиваются даже самые аккуратные водители. Особенно часто это случается, если вы курите, едите в машине или перевозите домашних животных. И хотя ароматизаторы могут замаскировать запах, они редко устраняют его причину. Зато простые и доступные натуральные средства помогут справиться с задачей без лишней химии.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Уголь — старое средство с новой пользой

Обычный древесный уголь отлично впитывает запахи, устраняя их, а не перебивая. Он действует как природный абсорбент, втягивая молекулы зловония. Чтобы воспользоваться углём, не нужно выкладывать его на сиденья — достаточно поместить несколько кусочков в мешочек из воздухопроницаемой ткани и спрятать, например, под сиденьем или в подстаканнике. За пару дней уголь заметно "освежит" атмосферу внутри машины.

Сода — бюджетный способ нейтрализации запахов

Пищевая сода знакома многим как универсальное чистящее средство. Но её способность поглощать запахи тоже широко известна. Для этого на ночь просто посыпьте содой коврики и сиденья, особенно если они тканевые. Утром уберите остатки при помощи автомобильного пылесоса. Такой способ особенно эффективен после случайно пролитого напитка или еды, которая могла оставить запах.

Кофейная гуща — натуральный "дезодорант" с приятным ароматом

Если вы не представляете утро без чашки крепкого кофе, не спешите выбрасывать гущу. Завяжите её в чистый носок или марлю и положите в машину — например, в нишу двери или под сиденье. Кофейная масса не только убирает неприятные запахи, но и наполняет салон мягким ароматом, не вызывая головной боли, как это могут делать химические освежители.

Советы для стойкого результата

Чтобы запах не возвращался, старайтесь не есть в машине и не оставлять мусор. Регулярная уборка салона, особенно ковров и сидений, — залог чистого воздуха. А если вы курите в машине, заведите привычку проветривать салон после каждой поездки. Натуральные методы не требуют больших вложений, не вредят здоровью и действительно работают. Попробуйте, и вы почувствуете разницу уже в первую ночь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Что стоит за задержанием китайцев в Киеве за попытку вывоза секретов ракеты "Нептун"
Новости спецслужб
Что стоит за задержанием китайцев в Киеве за попытку вывоза секретов ракеты "Нептун" Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
Удаление хрена на даче: плёнка, селитра и гербициды
Астрономы из Университета Портсмута объяснили расхождения в скорости расширения Вселенной
Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан
Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей
Исследование показало, сколько бактерий скапливается на руле автомобиля
День леопарда отметят на Роза Хутор
Дибров шокировал Twitch: 30 тысяч рублей за фантазии о секс-сцене со Скарлетт Йоханссон
Знаменитости выбирают маникюр с эффектом стекла как альтернативу классике
Вьетнам переживает туристический бум: россияне ставят рекорды посещений
Андрей Мерзликин и Анна Осокина: почему они решили расстаться?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.