Секретное кухонное средство избавит авто от затхлого запаха — узнайте, что это

Пищевая сода и кофейная гуща устраняют запах в салоне авто — как использовать

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Неприятный запах в салоне автомобиля — проблема, с которой сталкиваются даже самые аккуратные водители. Особенно часто это случается, если вы курите, едите в машине или перевозите домашних животных. И хотя ароматизаторы могут замаскировать запах, они редко устраняют его причину. Зато простые и доступные натуральные средства помогут справиться с задачей без лишней химии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Уголь — старое средство с новой пользой

Обычный древесный уголь отлично впитывает запахи, устраняя их, а не перебивая. Он действует как природный абсорбент, втягивая молекулы зловония. Чтобы воспользоваться углём, не нужно выкладывать его на сиденья — достаточно поместить несколько кусочков в мешочек из воздухопроницаемой ткани и спрятать, например, под сиденьем или в подстаканнике. За пару дней уголь заметно "освежит" атмосферу внутри машины.

Сода — бюджетный способ нейтрализации запахов

Пищевая сода знакома многим как универсальное чистящее средство. Но её способность поглощать запахи тоже широко известна. Для этого на ночь просто посыпьте содой коврики и сиденья, особенно если они тканевые. Утром уберите остатки при помощи автомобильного пылесоса. Такой способ особенно эффективен после случайно пролитого напитка или еды, которая могла оставить запах.

Кофейная гуща — натуральный "дезодорант" с приятным ароматом

Если вы не представляете утро без чашки крепкого кофе, не спешите выбрасывать гущу. Завяжите её в чистый носок или марлю и положите в машину — например, в нишу двери или под сиденье. Кофейная масса не только убирает неприятные запахи, но и наполняет салон мягким ароматом, не вызывая головной боли, как это могут делать химические освежители.

Советы для стойкого результата

Чтобы запах не возвращался, старайтесь не есть в машине и не оставлять мусор. Регулярная уборка салона, особенно ковров и сидений, — залог чистого воздуха. А если вы курите в машине, заведите привычку проветривать салон после каждой поездки. Натуральные методы не требуют больших вложений, не вредят здоровью и действительно работают. Попробуйте, и вы почувствуете разницу уже в первую ночь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

