Коврики снова как новые: он возвращает вид автомобильным коврикам

Названы три способа вернуть резиновым коврикам блеск и цвет без замены

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Резиновые автомобильные коврики с годами теряют не только форму, но и эстетичный вид. На поверхности появляются трещины, потёртости, тускнеет цвет, и многим водителям кажется, что их уже не спасти. Но есть способы вернуть коврикам приличный внешний вид без покупки новых.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen салон

Крем для обуви: эффектно, но с нюансами

Самый простой и доступный способ — обычный чёрный крем для обуви. Он хорошо маскирует царапины и трещины, восстанавливает цвет и делает поверхность коврика более глянцевой.

Чтобы получить хороший результат, средство равномерно наносят на сухой, чистый коврик с помощью поролоновой губки. Особое внимание стоит уделить повреждённым участкам — крем заполняет микротрещины и выравнивает текстуру.

Однако у этого метода есть недостаток: крем со временем может перенестись на обувь. Поэтому его не рекомендуют применять тем, кто часто носит светлую или деликатную обувь — например, белые кроссовки или замшевые ботинки.

Силиконовый спрей: быстро и удобно

Альтернатива крему — силиконовый спрей. Он также помогает восстановить насыщенность цвета и немного скрывает неровности. Наносится гораздо быстрее и не требует длительного втирания.

Но и у этого средства есть свои особенности. Если нанести спрей слишком обильно, поверхность коврика становится скользкой, что может быть небезопасно во время движения. Поэтому важно соблюдать умеренность и обязательно дать коврикам полностью высохнуть.

Глицерин: простой и безопасный способ

Ещё одно доступное средство — обычный аптечный глицерин. Его ценят за отсутствие запаха и безопасность для кожи и материалов. Но использовать его в чистом виде не стоит: жидкость слишком вязкая.

Чтобы приготовить раствор, смешайте одну часть глицерина с тремя частями воды. Полученный состав нанесите на чистую поверхность коврика губкой, равномерно распределяя жидкость. После высыхания поверхность станет гладкой и слегка блестящей. Главное — не переборщить. Избыток глицерина может оставить липкий налёт, который притягивает пыль и грязь.

Стоит ли восстанавливать коврики

Несмотря на то что коврики не являются главной деталью интерьера автомобиля, аккуратный салон всегда создаёт положительное впечатление. Использование подручных средств помогает сэкономить, особенно если коврики ещё не изношены до дыр. Восстановление займёт немного времени, но подарит салону обновлённый вид — без лишних трат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

