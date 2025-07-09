Масложор — не дефект, а особенность: какие машины выпивают литр масла на тысячу

Модели с хроническим расходом масла — данные владельцев и автосервисов

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Доступная цена подержанного автомобиля — не всегда подарок. За привлекательным ценником нередко скрываются технические проблемы, требующие постоянных затрат. Одна из таких — повышенный расход моторного масла. Некоторые модели буквально "съедают" по литру масла на тысячу километров, и с возрастом ситуация становится только хуже. Рассказываем, какие автомобили из бюджетного сегмента особенно подвержены масложору и почему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белый Hyundai Solaris

Немцы, которые пьют масло ведрами

Немецкие моторы часто получают высокие оценки за динамику и технологии, но при этом страдают хроническим потреблением масла. Особенно этим "болеет" двигатель 1.8 TSI, массово устанавливавшийся на автомобили концерна VAG.

Он встречается на многих популярных моделях: Audi A4, Volkswagen Passat B7, Skoda Octavia второго поколения, Seat Exeo и других. На российском вторичном рынке такие машины стоят в пределах 600-700 тысяч рублей. Но их доступность часто обусловлена не возрастом, а именно техническими проблемами. Даже при умеренной езде владельцы регулярно доливают масло, и это не считается неисправностью — производитель долгое время называл расход до литра на 1000 км допустимым.

Особенность двигателя — тонкие маслосъёмные кольца и конструкция поршней, не справляющаяся с отведением масла при высоких температурах. С годами износ только усугубляет ситуацию, и мотор начинает буквально "курить" маслом, а за машиной тянется сизый шлейф.

BMW: масложор в премиум-обёртке

На вторичке также можно встретить относительно доступные премиальные модели от BMW. За 600-800 тысяч рублей продаются "тройки" и "пятёрки" конца 2000-х годов. Однако внутри — известные проблемные моторы с маркировкой N20, N52 и особенно N63.

N63 — это V8 с турбонаддувом, установленный, например, на BMW 550i. Этот мотор официально допускает расход масла до литра на тысячу километров. На практике же он часто требует долива уже через 500-700 км.

Причина — перегрев, высокая степень сжатия и конструктивные недоработки. Масло не сгорает, а испаряется через вентиляцию картера и выхлоп. Усугубляют проблему и длительные интервалы замены масла, принятые у многих владельцев премиальных машин.

Японцы тоже не святые

Есть мнение, что японские моторы — образец надёжности. Но и среди них встречаются экземпляры с хроническим масложором. Один из таких — двигатель D16Y8, установленный на Honda Civic шестого поколения. Его особенность — высокие обороты и спортивный характер. Ради мощности пришлось пожертвовать надёжностью — особенно это заметно у машин с пробегом за 200 тысяч км.

Двигатель любит крутиться, а значит, и масло уходит быстрее. Из-за конструкции маслосъёмных колец и особенностей тепловых зазоров владельцы вынуждены еженедельно проверять уровень и доливать по пол-литра масла.

Корейцы — неожиданное разочарование

Машины Hyundai и Kia в последние годы завоевали популярность за счёт разумного соотношения цены, комплектаций и дизайна. Однако с моторами из серии G4KD и G4NA у этих брендов вышла осечка.

Эти двигатели устанавливали на многие массовые модели: Kia Ceed, Cerato, Optima, Sportage, а также Hyundai Elantra, Sonata и ix35. Все они оборудовались 2,0-литровыми атмосферниками, которые при пробеге более 100 000 км начинают активно расходовать масло.

Причины — задиры в цилиндрах, слабая термостойкость поршневой группы и неудачные маслосъёмные кольца. Поначалу владельцы даже не замечают проблему: масло уходит медленно. Но со временем расход растёт, и к 150 тысячам километров становится нормой доливать по литру на тысячу — особенно в пробках и летом.

Судя по форумам и отзывам, официальные дилеры сначала отказывались признавать проблему, списывая всё на условия эксплуатации. Но затем появились сервисные бюллетени, где производитель рекомендовал менять поршневую и кольца — за счёт владельца, конечно.

Стоит ли покупать такие машины

На вторичном рынке всегда есть соблазн взять машину подешевле и "на ходу". Но если речь идёт о перечисленных моделях, важно понимать: покупка дешёвой машины с масложором — это лишь видимая экономия. За ней прячутся постоянные траты: на масло, диагностику, ремонт и в худшем случае — капитальный ремонт двигателя.

Убедиться в наличии проблемы просто: достаточно осмотреть выхлоп на прогретом моторе, снять свечи и заглянуть эндоскопом в цилиндры. Если всё запущено — лучше отказаться от покупки. А если хочется именно такую машину — стоит поискать вариант с уже решённой проблемой: капитальным ремонтом, заменой поршневой или контрактным двигателем.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

