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Нажал кнопку и попал на ремонт: за что современные двигатели мстят владельцам

Неправильный запуск двигателя сокращает ресурс мотора
3:21
Авто

Каждое утро вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку запуска. Всё просто. Но именно здесь многие водители совершают ошибки, из-за которых двигатель начинает стареть в ускоренном режиме. И неважно, новая у вас машина или старая — неправильный запуск одинаково вреден всем.

Двигатель
Фото: Designed by Freepik by aopsan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель

Что происходит в моторе, когда вы включаете зажигание

В момент включения зажигания активируются десятки электронных компонентов: подача топлива, система зажигания, датчики, ЭБУ. Это тонко настроенный оркестр, где каждый должен сыграть свою партию точно по времени. Если что-то идёт не так — начинаются сбои, и первое, что страдает, — мотор.

"Процесс запуска двигателя — это сложная система, в которой каждый элемент должен сработать точно и слаженно."

Вред от неправильных действий: что ломается первым

Вот список типичных ошибок, которые делают почти все:

  • Запуск без паузы — ключ поворачивают сразу в крайнее положение, не дав системам "проснуться".

  • Запуск с включённой передачей — особенно на механике. Вред трансмиссии и ударная нагрузка на коленвал.

  • Долгое кручение стартера — если мотор не схватывает, продолжать крутить — худшее решение. Это перегрев, разряд аккумулятора и "сухое" трение в цилиндрах.

Каждая из этих ошибок приводит к перегрузке отдельных узлов: стартера, аккумулятора, цилиндропоршневой группы. Со временем появляются микротрещины, нагар и падение компрессии.

Смазка и топливо: почему спешка здесь особенно опасна

Когда зажигание включается без паузы, насосы просто не успевают создать нужное давление. В итоге:

  • масло не доходит до всех узлов,

  • детали трутся "на сухую",

  • топливо подаётся нестабильно.

"Если зажигание включено неправильно, насосы и фильтры не успевают обеспечить необходимое давление масла и топлива."

Особенно вредно это зимой — холодное масло густое, а топливо может образовывать конденсат. Результат — ускоренный износ и перегрев элементов мотора.

Современные машины и кнопка Start: нюансов стало больше

Автомобили с бесключевым доступом и кнопкой запуска — это не упрощение, а другая логика действий. Здесь тоже важно дождаться готовности систем: загорятся нужные индикаторы, услышите щелчки реле, замолчит топливный насос.

Игнорировать эти сигналы — значит запускать мотор в момент, когда он к этому не готов. А значит — снова повышенный износ, повышенное потребление и риск поломок.

Как запускать мотор правильно: чёткий алгоритм

Чтобы не убивать мотор каждый день, придерживайтесь простых правил:

  • Поверните ключ в положение "зажигание" и подождите 2-3 секунды.

  • Убедитесь, что погасли все контрольные лампы, кроме тех, что связаны с запуском.

  • Запускайте двигатель только при выключенной передаче (на "нейтрали" или "паркинге").

  • Если машина с кнопкой — жмите один раз и ждите, пока система завершит проверку.

  • В холод — после запуска дайте двигателю поработать на холостых хотя бы минуту, особенно с турбонаддувом.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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