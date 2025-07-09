Массовая замена старых светофоров начнётся именно с этой модели — ключевой аргумент

Почему умный светофор ДС7-Лайт стал темой для споров — важный нюанс в конструкции

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На международной выставке "Иннопром-2025" был представлен новый российский интеллектуальный светофор "ДС7-Лайт". Об этом "Ростех" сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ светофор

Устройство уже сертифицировано, запущено в серийное производство и поступит на рынок до конца 2025 года. Этот светофор — результат адаптации к современным требованиям "умного города" и повышенного внимания к энергоэффективности и устойчивости в климатически сложных регионах.

Светофор "ДС7-Лайт" обладает рядом ключевых технических характеристик:

Вес уменьшен более чем в 2 раза по сравнению с аналогами, что упрощает установку и снижает нагрузку на опоры.

Срок службы — до 12 лет.

Работает в диапазоне температур от -50 до +60 °C, что делает его пригодным для любых регионов России и ЕАЭС.

Герметичный корпус защищён от пыли и влаги, а стекло — от ультрафиолета.

Устойчив к электрическим помехам, что критично в условиях города с большим количеством оборудования.

Благодаря использованию современных полимеров и компактных компонентов, удалось:

уменьшить стоимость производства,

сократить сроки сборки,

повысить удобство монтажа и обслуживания.

Такой подход делает "ДС7-Лайт" особенно актуальным для массовой замены устаревших светофоров в городах и посёлках.

Цифровой модуль и синхронизация: шаг к "умной улице"

Дополнительно светофор может быть оснащён цифровым модулем управления, который облегчает интеграцию в общую транспортную систему города,

предотвращает рассинхронизацию сигналов и позволяет централизованно управлять потоками движения в реальном времени.

Это особенно важно для мегаполисов, где даже минимальные задержки могут вызвать серьёзные пробки.

Готов к экспорту: соответствие требованиям ЕАЭС

Светотехнические характеристики "ДС7-Лайт" полностью соответствуют нормам Таможенного союза, что открывает возможности для экспорта на рынки ЕАЭС — в том числе в Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Это может стать дополнительным толчком для экспорта российских технологий в сферу транспортной безопасности.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» (англ. State Corporation «Rostec») — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

