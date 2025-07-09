Массовая замена старых светофоров начнётся именно с этой модели — ключевой аргумент

На международной выставке "Иннопром-2025" был представлен новый российский интеллектуальный светофор "ДС7-Лайт". Об этом "Ростех" сообщил в своем Telegram-канале.
Устройство уже сертифицировано, запущено в серийное производство и поступит на рынок до конца 2025 года. Этот светофор — результат адаптации к современным требованиям "умного города" и повышенного внимания к энергоэффективности и устойчивости в климатически сложных регионах.
Светофор "ДС7-Лайт" обладает рядом ключевых технических характеристик:
Благодаря использованию современных полимеров и компактных компонентов, удалось:
Такой подход делает "ДС7-Лайт" особенно актуальным для массовой замены устаревших светофоров в городах и посёлках.
Цифровой модуль и синхронизация: шаг к "умной улице"
Дополнительно светофор может быть оснащён цифровым модулем управления, который облегчает интеграцию в общую транспортную систему города,
предотвращает рассинхронизацию сигналов и позволяет централизованно управлять потоками движения в реальном времени.
Это особенно важно для мегаполисов, где даже минимальные задержки могут вызвать серьёзные пробки.
Готов к экспорту: соответствие требованиям ЕАЭС
Светотехнические характеристики "ДС7-Лайт" полностью соответствуют нормам Таможенного союза, что открывает возможности для экспорта на рынки ЕАЭС — в том числе в Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Это может стать дополнительным толчком для экспорта российских технологий в сферу транспортной безопасности.
Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» (англ. State Corporation «Rostec») — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.