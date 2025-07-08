Эти кабриолеты точно не для музея: выбираем открытые машины с харизмой и характером

Сезон открытых машин в России короткий, но насыщенный. Кабриолеты у нас — не столько транспорт, сколько символ образа жизни. На таких машинах ездят не каждый день, а для удовольствия. Чаще всего за рулём — женщины, а сам кабриолет — второй или даже третий автомобиль в семье.
Тем не менее, даже на отечественном рынке можно найти интересные варианты с откидывающейся крышей — от классических родстеров до уникальных моделей с историей. И главное: не обязательно тратить миллионы. В июле 2025 года доступны десятки предложений, и вот пять самых необычных и запоминающихся из них.
Да, это та самая "восьмёрка", но с открытым верхом. В начале 90-х Тольятти сотрудничал с бельгийскими партнёрами, и на свет появился редкий кабриолет Lada Natascha. Выпущено всего около 450 штук.
Этот экземпляр явно не для коллекции в музее — машина серьёзно доработана: спортивный мотор 1.6, облегчённая поршневая, заниженная подвеска, диски R17 и улучшенные тормоза. Салон тоже изменили: кожаные сиденья, современная мультимедиа. Редкость, да ещё и в бодром состоянии — достойный выбор для тех, кто хочет удивлять.
Немецкая классика — компактный родстер SLK в первой генерации. Под капотом — 2,3-литровый компрессорный мотор на 193 л. с., автомат и задний привод. Машина обеспечивает не только быстрый старт, но и удовольствие от управления.
Кузов в отличном состоянии, внутри — ухоженный салон и аудиосистема. Есть один нюанс: крыша открывается вручную, механизм требует внимания. Но за полмиллиона рублей вы получаете стильный кабриолет с эмблемой Mercedes на капоте — редкое сочетание цены и имиджа.
Французский вариант для тех, кто хочет кабриолет на каждый день. У этой машины — металлическая складная крыша, что делает её пригодной даже для межсезонья.
Авто окрашено в яркий оранжевый, внутри — светлая кожа. Под капотом — надёжный двухлитровый двигатель, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом". Салон ухожен, но есть нюансы по подвеске и электрике. Хороший компромисс между стилем и практичностью.
Жёлтый Saab 9-3 — уже сам по себе редкость. Таких машин всего 400, а этот — единственный в России в таком состоянии. Под капотом — 2,3 л (150 л. с.), механика, новый мягкий верх и комплект BBS-дисков.
Автомобиль полностью обслужен, отдан с набором запчастей. Saab — машина для тех, кто ценит инженерный подход и нестандартность. Не массовый продукт, а индивидуальность на колёсах.
Самый доступный вариант — старенькая, но бодрая Astra кабриолет. Простой мотор 1.6 (71 л. с.), механика и крепкий кузов. Да, пробег 317 тыс. км, но днище и пороги переварены, машина на ходу и в целом в приличном состоянии.
Отличная база для тюнинга или недорогой вариант на лето. Никакого пафоса, но — своя харизма и капля романтики, сообщает 110km.ru.
Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.