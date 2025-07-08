Эти кабриолеты точно не для музея: выбираем открытые машины с харизмой и характером

Кабриолеты с пробегом от 295 000 рублей — обзор предложений 2025

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Сезон открытых машин в России короткий, но насыщенный. Кабриолеты у нас — не столько транспорт, сколько символ образа жизни. На таких машинах ездят не каждый день, а для удовольствия. Чаще всего за рулём — женщины, а сам кабриолет — второй или даже третий автомобиль в семье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красный кабриолет

Тем не менее, даже на отечественном рынке можно найти интересные варианты с откидывающейся крышей — от классических родстеров до уникальных моделей с историей. И главное: не обязательно тратить миллионы. В июле 2025 года доступны десятки предложений, и вот пять самых необычных и запоминающихся из них.

Lada Natascha (ВАЗ-2108), 1993 — 2 699 999 рублей

Да, это та самая "восьмёрка", но с открытым верхом. В начале 90-х Тольятти сотрудничал с бельгийскими партнёрами, и на свет появился редкий кабриолет Lada Natascha. Выпущено всего около 450 штук.

Этот экземпляр явно не для коллекции в музее — машина серьёзно доработана: спортивный мотор 1.6, облегчённая поршневая, заниженная подвеска, диски R17 и улучшенные тормоза. Салон тоже изменили: кожаные сиденья, современная мультимедиа. Редкость, да ещё и в бодром состоянии — достойный выбор для тех, кто хочет удивлять.

Mercedes-Benz SLK (R170), 1999 — 520 000 рублей

Немецкая классика — компактный родстер SLK в первой генерации. Под капотом — 2,3-литровый компрессорный мотор на 193 л. с., автомат и задний привод. Машина обеспечивает не только быстрый старт, но и удовольствие от управления.

Кузов в отличном состоянии, внутри — ухоженный салон и аудиосистема. Есть один нюанс: крыша открывается вручную, механизм требует внимания. Но за полмиллиона рублей вы получаете стильный кабриолет с эмблемой Mercedes на капоте — редкое сочетание цены и имиджа.

Peugeot 307 CC, 2006 — 650 000 рублей

Французский вариант для тех, кто хочет кабриолет на каждый день. У этой машины — металлическая складная крыша, что делает её пригодной даже для межсезонья.

Авто окрашено в яркий оранжевый, внутри — светлая кожа. Под капотом — надёжный двухлитровый двигатель, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом". Салон ухожен, но есть нюансы по подвеске и электрике. Хороший компромисс между стилем и практичностью.

Saab 9-3, 1998 — 1 050 000 рублей

Жёлтый Saab 9-3 — уже сам по себе редкость. Таких машин всего 400, а этот — единственный в России в таком состоянии. Под капотом — 2,3 л (150 л. с.), механика, новый мягкий верх и комплект BBS-дисков.

Автомобиль полностью обслужен, отдан с набором запчастей. Saab — машина для тех, кто ценит инженерный подход и нестандартность. Не массовый продукт, а индивидуальность на колёсах.

Opel Astra (F), 1994 — 295 000 рублей

Самый доступный вариант — старенькая, но бодрая Astra кабриолет. Простой мотор 1.6 (71 л. с.), механика и крепкий кузов. Да, пробег 317 тыс. км, но днище и пороги переварены, машина на ходу и в целом в приличном состоянии.

Отличная база для тюнинга или недорогой вариант на лето. Никакого пафоса, но — своя харизма и капля романтики, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.

