От любви до измены: почему американцы перестают доверять своим машинам

Последние данные статистики показывает, что 55,4% американцев владеют автомобилями иностранных брендов, тогда как 44,6% отдают предпочтение отечественным маркам.
Это отражает не только доверие к зарекомендовавшим себя названиям, но и открытость к качеству, инновациям и экономичности иностранных производителей. При этом выбор нередко зависит от региона, привычек и функциональных ожиданий от автомобиля.
1. Chevrolet — 12,5% рынка
Безоговорочный лидер. Широкий выбор моделей — от седанов до полноразмерных пикапов, глубокая интеграция в американскую культуру и крепкая дилерская сеть.
2. Ford — 11,7%
Более века истории. Особая популярность — у пикапов и внедорожников. Легендарный F-150 — символ рабочего класса и надёжности.
3. Toyota — 10,5%
Самый популярный иностранный бренд. Высокая надёжность, экономичность и успех в экологичном сегменте — гибриды и EV. Особенно сильна на побережьях.
4. Nissan — 8,6%
Доступные, технологичные и практичные автомобили. Уверенно занимает место в городах и пригородах.
5. Honda — 8,3%
Любимец молодых и прагматичных водителей. Civic и CR-V — настоящие иконы класса.
6. Hyundai — 5,7%
Южнокорейский гигант с упором на дизайн, технологии и гарантию. Стремительно набирает популярность.
7. Kia — 5,1%
Бренд, превратившийся из "бюджетного" в амбициозного конкурента. Смелый стиль и расширяющийся модельный ряд электрокаров.
8. Dodge — 5,0%
Американская мощь в классическом исполнении. Мускулистые седаны остаются символом производительности.
9. Jeep — 3,9%
Икона внедорожников. Wrangler и Grand Cherokee остаются любимцами энтузиастов активного отдыха.
10. GMC — 2,6%
Специалист по премиальным грузовикам и внедорожникам. Высокая лояльность в штатах с развитым транспортным сектором.
Выбор автомобилей сильно зависит от региона:
Мичиган и Техас предпочитают отечественные бренды, особенно пикапы и внедорожники.
В прибрежных штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, доминируют иностранные бренды, особенно гибриды и экономичные седаны.
Покупатели всё чаще выбирают не по флагу, а по надёжности и цене, независимо от происхождения марки.
Интересно, что многие "иностранные" автомобили собираются в США и содержат больше американских комплектующих, чем некоторые местные бренды. Это размывает границы между "нашим" и "чужим" в восприятии покупателей.
Кроме того, введение новых пошлин на импорт может изменить расклад сил — цены на иномарки и запчасти могут вырасти, повлияв на выбор в пользу локальных производителей.
Для большинства американцев на первом месте — функциональность, цена и доступ к сервису, а не название на капоте. Бренд по-прежнему играет роль, но качество и практичность всё чаще выходят на первый план.
Chevrolet Tahoe (ˈtɑːxo) и GMC Yukon (juˈkon) — рамные полноразмерные внедорожники американской компании General Motors, созданные на агрегатах пикапов. Выпускаются отделениями Chevrolet с 1995 года и GMC с 1992 года, соответственно. Эти же автомобили, но с увеличенной колёсной базой называются Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.