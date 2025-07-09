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От любви до измены: почему американцы перестают доверять своим машинам

Калифорния и Нью-Йорк выбирают гибриды и седаны иностранных брендов
3:40
Авто

Последние данные статистики показывает, что 55,4% американцев владеют автомобилями иностранных брендов, тогда как 44,6% отдают предпочтение отечественным маркам.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Это отражает не только доверие к зарекомендовавшим себя названиям, но и открытость к качеству, инновациям и экономичности иностранных производителей. При этом выбор нередко зависит от региона, привычек и функциональных ожиданий от автомобиля.

1. Chevrolet — 12,5% рынка
Безоговорочный лидер. Широкий выбор моделей — от седанов до полноразмерных пикапов, глубокая интеграция в американскую культуру и крепкая дилерская сеть.

2. Ford — 11,7%
Более века истории. Особая популярность — у пикапов и внедорожников. Легендарный F-150 — символ рабочего класса и надёжности.

3. Toyota — 10,5%
Самый популярный иностранный бренд. Высокая надёжность, экономичность и успех в экологичном сегменте — гибриды и EV. Особенно сильна на побережьях.

4. Nissan — 8,6%
Доступные, технологичные и практичные автомобили. Уверенно занимает место в городах и пригородах.

5. Honda — 8,3%
Любимец молодых и прагматичных водителей. Civic и CR-V — настоящие иконы класса.

6. Hyundai — 5,7%
Южнокорейский гигант с упором на дизайн, технологии и гарантию. Стремительно набирает популярность.

7. Kia — 5,1%
Бренд, превратившийся из "бюджетного" в амбициозного конкурента. Смелый стиль и расширяющийся модельный ряд электрокаров.

8. Dodge — 5,0%
Американская мощь в классическом исполнении. Мускулистые седаны остаются символом производительности.

9. Jeep — 3,9%
Икона внедорожников. Wrangler и Grand Cherokee остаются любимцами энтузиастов активного отдыха.

10. GMC — 2,6%
Специалист по премиальным грузовикам и внедорожникам. Высокая лояльность в штатах с развитым транспортным сектором.

Выбор автомобилей сильно зависит от региона:

Мичиган и Техас предпочитают отечественные бренды, особенно пикапы и внедорожники.

В прибрежных штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, доминируют иностранные бренды, особенно гибриды и экономичные седаны.

Покупатели всё чаще выбирают не по флагу, а по надёжности и цене, независимо от происхождения марки.

Интересно, что многие "иностранные" автомобили собираются в США и содержат больше американских комплектующих, чем некоторые местные бренды. Это размывает границы между "нашим" и "чужим" в восприятии покупателей.

Кроме того, введение новых пошлин на импорт может изменить расклад сил — цены на иномарки и запчасти могут вырасти, повлияв на выбор в пользу локальных производителей.

Для большинства американцев на первом месте — функциональность, цена и доступ к сервису, а не название на капоте. Бренд по-прежнему играет роль, но качество и практичность всё чаще выходят на первый план.

Уточнения

Chevrolet Tahoe (ˈtɑːxo) и GMC Yukon (juˈkon) — рамные полноразмерные внедорожники американской компании General Motors, созданные на агрегатах пикапов. Выпускаются отделениями Chevrolet с 1995 года и GMC с 1992 года, соответственно. Эти же автомобили, но с увеличенной колёсной базой называются Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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