Pleos Connect: цифровой мозг Hyundai следующего поколения

Hyundai представил новую информационно-развлекательную систему Pleos Connect, которая дебютирует в Elantra и Tucson будущего поколения.
Основанная на Android, система получила интерфейс, вдохновлённый Tesla — с акцентом на простоту, скорость отклика и полную интеграцию с автомобилем.
Первые автомобили с Pleos Connect появятся:
Elantra — во втором квартале 2026 года;
Tucson — в третьем квартале того же года.
Одной из ключевых особенностей Pleos Connect станет почти полное отсутствие физических кнопок: управление будет осуществляться через большой центральный сенсорный экран.
Однако Hyundai уже столкнулся с критикой: пользователи в Северной Америке жалуются на неудобство сенсорного управления в движении. Компания пообещала найти баланс, добавив часть физических элементов управления обратно в финальную версию, по крайней мере — для рынка США.
Pleos Connect будет не просто мультимедиа-системой — она станет персонализированным цифровым ассистентом.
Среди заявленных функций:
Кроме того, Hyundai планирует запустить собственный магазин приложений — Pleos Playground, где сторонние разработчики смогут предлагать свои решения, расширяя возможности платформы.
Решение внедрить Pleos Connect именно в Tucson и Elantra не случайно.
Tucson — это самая продаваемая модель Hyundai в США,
Elantra — уверенно держит второе место в линейке.
Таким образом, новая система получит масштабное внедрение сразу на крупнейших рынках бренда. По прогнозам, к 2030 году Pleos Connect будет установлен более чем в 20 миллионах автомобилей Hyundai по всему миру.
Внедряя такую масштабную цифровизацию, Hyundai стоит перед непростой задачей: удовлетворить ожидания "цифровых" пользователей, сохранив интуитивность и удобство традиционного управления.
Tesla задала тренд на полное сенсорное взаимодействие, но практика показывает: водители часто хотят "нажимать", а не "тыкать".
Успех Pleos Connect будет зависеть от того, насколько удачно Hyundai найдёт баланс между инновациями и пользовательским опытом.
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