Pleos Connect: цифровой мозг Hyundai следующего поколения

Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Hyundai представил новую информационно-развлекательную систему Pleos Connect, которая дебютирует в Elantra и Tucson будущего поколения.

Фото: commons.wikimedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Интерьер Hyundai Staria Lounge

Основанная на Android, система получила интерфейс, вдохновлённый Tesla — с акцентом на простоту, скорость отклика и полную интеграцию с автомобилем.

Первые автомобили с Pleos Connect появятся:

Elantra — во втором квартале 2026 года;

Tucson — в третьем квартале того же года.

Одной из ключевых особенностей Pleos Connect станет почти полное отсутствие физических кнопок: управление будет осуществляться через большой центральный сенсорный экран.

Однако Hyundai уже столкнулся с критикой: пользователи в Северной Америке жалуются на неудобство сенсорного управления в движении. Компания пообещала найти баланс, добавив часть физических элементов управления обратно в финальную версию, по крайней мере — для рынка США.

Pleos Connect будет не просто мультимедиа-системой — она станет персонализированным цифровым ассистентом.

Среди заявленных функций:

Голосовое управление на основе ИИ,

Синхронизация пользовательских профилей — настройки экрана, климат-контроль, навигация, медиа и даже положение сидений,

OTA-обновления и постоянное улучшение функциональности.

Кроме того, Hyundai планирует запустить собственный магазин приложений — Pleos Playground, где сторонние разработчики смогут предлагать свои решения, расширяя возможности платформы.

Решение внедрить Pleos Connect именно в Tucson и Elantra не случайно.

Tucson — это самая продаваемая модель Hyundai в США,

Elantra — уверенно держит второе место в линейке.

Таким образом, новая система получит масштабное внедрение сразу на крупнейших рынках бренда. По прогнозам, к 2030 году Pleos Connect будет установлен более чем в 20 миллионах автомобилей Hyundai по всему миру.

Внедряя такую масштабную цифровизацию, Hyundai стоит перед непростой задачей: удовлетворить ожидания "цифровых" пользователей, сохранив интуитивность и удобство традиционного управления.

Tesla задала тренд на полное сенсорное взаимодействие, но практика показывает: водители часто хотят "нажимать", а не "тыкать".

Успех Pleos Connect будет зависеть от того, насколько удачно Hyundai найдёт баланс между инновациями и пользовательским опытом.

Уточнения

Обновление по воздуху или OTA-обновление (англ. Over-The-Air update), также известное как программирование по воздуху (англ. OTA programming) — обновление встроенной системы, которое передается через беспроводную сеть, такую как Wi-Fi или мобильная сеть.

