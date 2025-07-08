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Новая реальность: ремонт — это уже стратегия

Ремонт дорожает: особенно для владельцев электромобилей
3:00
Авто

С каждым годом стоимость ремонта автомобилей растёт — во многом из-за увеличения пошлин на импортные детали и усложнения конструкции. Особенно это касается электромобилей, где замена компонентов требует специализированного оборудования и подготовки.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

По оценкам аналитиков, мировой рынок услуг по ремонту EV вырастет на $40,06 млрд, что говорит о масштабности проблемы.

Многие автовладельцы недооценивают влияние дорогостоящего ремонта на стоимость перепродажи автомобиля. В отдельных случаях неудачно отремонтированная машина может потерять до 45% своей рыночной цены. Это касается как механических повреждений, так и замены электронных компонентов. Зная наиболее убыточные виды ремонта, можно вовремя принять решение — чинить или продать.

ТОП-10 самых дорогих запчастей и сколько они съедают при перепродаже

Запчасть                            Средняя стоимость ремонта   Потери при перепродаже
Гибридная или EV батарея            $12 500                        $9 000
Двигатель и цилиндры                  $7 000                          $8 000
Автоматическая КПП                     $5 000                          $7 000
Механическая коробка передач  $4 500                          $6 000
Инвертор                                        $3 500                          $4 000
Пневмоподвеска                            $2 750                          $3 000
Подушки безопасности                 $2 500                          $5 000
Подвеска (общая)                          $2 500                          $2 400
Прокладка ГБЦ                              $2 250                           $3 000
Турбонагнетатель                          $2 250                           $2 400

Каждая из этих поломок может стать финансовым ударом, особенно если автомобиль планируется продавать в ближайшие 1-2 года.

Парадоксально, но электромобили, заявленные как экономичные в эксплуатации, становятся очень дорогими в ремонте. Их системы редко ломаются, но если это происходит — речь идёт о тысячах долларов за замену компонентов, таких как аккумуляторы, инверторы или высоковольтные блоки. Один серьёзный отказ может обнулить все сэкономленные на топливе средства.

В эпоху сложных технологий ремонт становится не просто необходимостью, а элементом финансового планирования. Покупатели должны учитывать не только цену и расход топлива, но и возможные затраты на устранение критических поломок. Также растёт спрос на сервисы с предварительным расчётом остаточной стоимости после ремонта.

Перед покупкой автомобиля всегда изучайте стоимость ключевых компонентов и их уязвимость — это убережёт от неприятных сюрпризов через пару лет.

Уточнения

Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.

Прокладка головки блока — деталь двигателя внутреннего сгорания, устанавливаемая между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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