Тихий убийцаDodge: в чём суть проблемы

Слишком тихий для улиц: Dodge отзывает электромобили из-за опасного молчания

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Производитель спортивных электрокаров Dodge объявил о добровольном отзыве 8390 электромобилей Charger моделей 2024 и 2025 годов. Повод — отсутствие внешнего звукового сигнала, который должен предупреждать пешеходов о приближении автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ammar shaker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электрический автомобиль Dodge Charger

По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), дефект нарушает Федеральный стандарт безопасности FMVSS 141, обязывающий электромобили издавать минимальный уровень шума при движении на низкой скорости.

Основной дефект заключается в отсутствии программного обеспечения в усилителе звука, установленном в автомобиле. В результате система не издаёт необходимые звуковые сигналы. Пешеходы и другие участники движения не слышат приближения транспортного средства, что создаёт высокий риск аварий и травм.

В официальных документах говорится: "Транспортные средства, которые не издают внешнего шума, будет сложнее обнаружить, что может привести к аварии без предварительного предупреждения".

Внутреннее расследование отдела технической безопасности Chrysler (TSRC) началось 17 апреля 2025 года. Уже 14 мая было установлено, что отдельные модели не соответствуют стандарту FMVSS 141.

6 июня 2025 года Chrysler принял решение о добровольном отзыве. Уведомления владельцам начали рассылаться 26 июня.

Всем клиентам предлагается бесплатное обновление программного обеспечения, устраняющее проблему. Дилеры уже осматривают автомобили, включая те, что ещё находятся в инвентаре и не проданы.

Согласно федеральному законодательству, дилеры обязаны устранять дефекты до продажи автомобиля. В случае нарушения — им грозит штраф до $27 874 за каждый случай. Это правило подчёркивает важность соблюдения стандартов безопасности и актуальности информации на момент реализации транспорта.

Несмотря на отзыв, Dodge Charger EV остаётся одним из самых мощных электрокаров США. Версия Scat Pack развивает 670 л. с. и разгоняется до 60 миль/ч всего за 3,3 секунды — быстрее, чем легендарный бензиновый Charger Hellcat Redeye.

Запас хода Charger Scat Pack — до 241 мили,

А версия Charger R/T — до 308 миль.

Цена начинается от $59 595, что делает его привлекательным предложением в сегменте электрических мускул-каров.

Уточнения

Dodge — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. Под маркой Dodge выпускаются легковые автомобили, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили.

