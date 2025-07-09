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Что скрывают красные и жёлтые точки на шинах — знак для профи или просто лишняя метка

Тайна на боковинах: зачем нужны жёлтые и красные точки на шинах?
Авто

Когда вы в последний раз покупали комплект новых шин, наверняка внимательно проверяли маркировку — ширину, профиль, диаметр, индекс нагрузки и скорости. Всё это критично для безопасности и корректной работы автомобиля. Но вот вопрос: замечали ли вы на боковинах шин крошечные жёлтые или красные точки? И если замечали, пытались ли понять, для чего они?

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Если ответ "нет" — вы не одиноки. Эти маленькие метки часто остаются незамеченными, а ведь у них есть вполне практическое значение. Хотя они необязательны и никак не влияют на срок службы или характеристики шин, их роль становится важной, когда речь заходит о балансировке колёс.

Производственная неточность, с которой все мирятся

Любое производство, даже высокоточное, не идеально. Шины, как и любые изделия из резины, всегда имеют минимальные отклонения от идеальной геометрии. Они могут немного отличаться по массе в разных участках, а также иметь небольшие неровности. Например, у каждой шины есть так называемая "высокая точка" — участок, где ремни каркаса перекрываются, и из-за этого шина чуть выше, чем в других местах. Также вес распределяется неравномерно — какая-то часть шины будет чуть легче, другая — немного тяжелее.

Чтобы компенсировать эти микроскопические, но значимые для баланса погрешности, производители шин и наносят цветные точки.

Жёлтая точка — самая лёгкая часть шины

Жёлтая точка на шине указывает на её самую лёгкую зону. Это нужно учитывать при установке, особенно если вы монтируете шины вручную. Дело в том, что на большинстве дисков самой тяжёлой частью является место установки вентиля. Если при монтаже совместить жёлтую точку с вентилем, то получится, что самая лёгкая часть шины уравновешивает самую тяжёлую часть колеса. Таким образом достигается частичная балансировка ещё до того, как вы начнёте использовать дополнительные грузики.

Это может незначительно, но всё же сократить общее количество утяжелителей, которые потребуются в шиномонтажной мастерской. Особенно это полезно тем, кто монтирует шины дома.

Красная точка — самая высокая точка шины

Красная точка указывает на зону максимального радиального биения — участок, где шина чуть выше обычного уровня. Это особенно важно, если вы знаете, где у вашего диска находится так называемая "низкая точка" — место, где радиус наименьший. Совмещение красной точки с этой низкой точкой позволяет минимизировать общее биение колеса.

Если у вас есть и красная, и жёлтая точки на одной шине, приоритет всегда за красной. Биение — физическое и визуально ощутимое явление, и компенсировать его гораздо важнее, чем небольшой весовой дисбаланс. Вес можно "добавить" с помощью грузиков, а вот геометрическое искажение так просто не устранить.

Зачем это нужно обычному водителю

Для большинства автолюбителей информация о точках может показаться избыточной. Ведь шиномонтаж, как правило, делают профессионалы с современным оборудованием. Однако стоит помнить, что даже специалисты не всегда ориентируются на эти точки — особенно если у них нет соответствующих инструкций или навыков. Более того, иногда в мастерских просто игнорируют эти метки, что потенциально может повлиять на качество установки.

Если вы доверяете своему шиномонтажу или просто не хотите вникать в детали, ничего страшного. Ваша машина будет ездить и так. Но если вы привыкли проверять всё лично или решили заняться установкой шин самостоятельно, знание значений цветных точек поможет начать процесс более грамотно и сократить необходимость коррекции баланса.

К тому же, если после балансировки вы замечаете вибрации на скорости — стоит проверить, не были ли эти точки учтены. Иногда даже идеальные на вид колёса могут вызывать неприятные ощущения из-за неучтённого радиального биения.

Для энтузиастов и тех, кто делает всё сам

Сейчас всё больше автомобилистов предпочитают обслуживать машины своими руками. Для них такие знания особенно полезны. Начинать монтаж всегда следует с совмещения нужной метки с соответствующим участком на диске. Так можно добиться большей точности и сэкономить на корректирующих грузиках. И хотя полная балансировка всё равно необходима, работа с точками — хорошее начало.

Цветные метки — это не магия и не обязательная процедура, но правильное их использование поможет сделать монтаж шин чуть точнее, плавнее и долговечнее.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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